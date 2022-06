MotoGP | Ezpeleta: "Yamaha avrà solo 2 moto nel 2023, poi non credo"

Carica lettore audio

Nel fine settimana Aprilia e RNF Racing hanno confermato la loro partnership per la prossima stagione: il team malese, guidato da Razlan Razali, diventerà la squadra satellite del marchio di Noale.

Implicitamente, ciò significa che la Yamaha rimarrà con due soli prototipi, i due ufficiali, che sulla carta dovrebbero appartenere a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, in attesa della conferma di entrambi (Morbidelli ha un contratto valido, ma i suoi risultati rendono difficile non dubitare della sua continuità).

Sul fatto che la griglia della classe regina sarà ridotta da 24 a 22 moto, Ezpeleta ritiene che questo numero sia ottimo, in quanto superiore al minimo. "Per noi 20 moto sono già sufficienti per il campionato, quindi 22 è il numero ideale", ha concordato Ezpeleta, parlando a Motorsport.com mercoledì.

Tuttavia, il CEO della Dorna, società promotrice della MotoGP, lascia intendere che questa situazione sarà temporanea, con la Yamaha che presto tornerà ad avere quattro M1: "L'anno prossimo la Yamaha avrà solo due moto; gli anni successivi non credo proprio".

In questo senso, la mossa più logica sarebbe che VR46, che attualmente compete con Ducati, raggiungesse un accordo per rompere il contratto, che scade nel 2024, e si alleasse con il marchio di Iwata.

Per quanto riguarda i rapporti della Dorna con la Suzuki, dopo che il costruttore di Hamamatsu ha annunciato che chiuderà i battenti alla fine di quest'anno, il boss del campionato ha ammesso di aver raggiunto un accordo di principio per la rottura del contratto firmato l'anno scorso, che impegnava la Casa giapponese a rimanere nel Campionato del Mondo fino al 2026.

"Stiamo parlando con Suzuki e abbiamo un accordo di principio che deve essere firmato", ha rivelato Ezpeleta alla presentazione del Gran Premio di Catalogna, che si svolgerà questo fine settimana a Montmeló.

Infine, il boss del Mondiale ha elogiato il ruolo di Marc Marquez, che si sottoporrà nuovamente ad un intervento chirurgico questo giovedì e che nonostante ciò ha deciso di correre domenica scorsa al Mugello.

"Dobbiamo valorizzare ciò che Marc fa sempre. Sabato Marc ha detto che si sarebbe operato e domenica ha corso. Vale la pena di ricordarlo. La voglia che ha, a patto che l'operazione vada bene, gli permetterà di essere di nuovo al top", ha concluso Ezpeleta.