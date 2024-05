MotoGP | Ezpeleta: "GP d'India? Si deciderà nei prossimi giorni"

La scorsa settimana, Motorsport.com ha riportato che la gara sul Buddh International Circuit, originariamente prevista per la fine di settembre, sembra destinata ad essere cancellata dal calendario dopo che i promotori locali hanno disdetto il contratto con Dorna, promoter del Mondiale.

In risposta, Pushkar Nath Srivastava, CEO di Fairstreets Sports, il promotore indiano, ha assicurato che l'evento si terrà. "La gara è programmata. Quelle che circolano sono solo voci. Tutti gli obblighi contrattuali saranno aggiornati a giugno", ha dichiarato al Press Trust Of India (PTI). Secondo il boss di Fairstreets, il ritardo è dovuto al periodo elettorale intermedio del Paese, che terminerà il 1° giugno. Tuttavia, a Motorsport.com risulta che il ritardo nel pagamento si riferisce alla gara dell'anno scorso, non a quella di quest'anno.

In questo senso, Ezpeleta ha detto mercoledì, durante la presentazione del Gran Premio di Catalogna di questo fine settimana, che la sua squadra sta valutando l'opzione migliore, e che questa sarà annunciata presto.

Carmelo Ezpeleta posa con politici e piloti durante la presentazione del GP di Catalogna di MotoGP 2024. Foto di: Circuit de Barcelona

"L'India è una delle cose da valutare. Si deciderà nei prossimi giorni. Non possiamo prenderci troppo tempo: la prossima settimana o quella successiva, al massimo", ha detto il catalano, lasciando intendere che c'è un problema da risolvere per quanto riguarda la data del calendario.

La Dorna sta lavorando da tempo ad un piano ideale. L'idea sarebbe quella di riprogrammare il Gran Premio del Kazakistan, originariamente previsto per metà giugno e rinviato a causa delle forti piogge che hanno gettato il Paese in uno stato di emergenza, e spostarlo nel weekend del round indiano di fine settembre.

Un compito non facile, visto che non c'è certezza che tutto sia pronto sul circuito di Sokol per quella data. In ogni caso, tutto sembra indicare che l'evento in Kazakistan sarebbe possibile solo in quella finestra e che, se non sarà disponibile, sarà difficile andare avanti. "Dobbiamo vedere dove trasferire il Kazakistan; sapremo qualcosa nei prossimi giorni", ha detto Ezpeleta.