MotoGP | Ezpeleta: “Mi aspetto Marquez a Portimao, ma potrebbe volerci di più”

Carica lettore audio

Un nuovo caso di diplopia è tornato a mettere in pericolo la costante presenza di Marc Marquez nel mondiale MotoGP. Il pilota di Cervera ha avuto una bruttissima caduta durante il warm-up del Gran Premio dell’Indonesia lo scorso fine settimana che gli ha fatto riemergere il problema di vista doppia. Al momento, Marquez si trova in un periodo di riposo assoluto e lo sarà fino a quando non riceverà l’ok dei medici.

Dopo aver annunciato il forfait per Termas de Rio Hondo, il pilota del team Repsol Honda verrà sostituito dal collaudatore della squadra, Stefan Bradl. Anche se non si conoscono le date esatte, l’assenza dell’otto volte campione del mondo si potrebbe prolungare fino alla gara di Jerez, in programma il 1 maggio. Tuttavia, Carmelo Ezpeleta si aspetta di vedere Marquez all’inizio della stagione europea, che partirà a Portimao. Il CEO di Dorna pensa che quel fine settimana possa rappresentare un punto di flessione della carriera del pilota Honda.

“Questa diplopia non sta condizionando Marc tanto come lo scorso ottobre, quindi spero che possa tornare in moto il prima possibile. Forse ci proverà a Portimao il 24 aprile, ma sembra che il riposo possa durare di più”, ha dichiarato Ezpeleta in una chiacchierata con Speedweek.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante il Gran Premio dell’Indonesia, Marquez si è reso protagonista di ben quattro cadute e questo potrebbe portare a pensare che il pilota avesse scartato completamente di rinunciare alle sue possibilità di lottare per il mondiale. Di fronte a questa situazione, Ezpeleta ha suggerito che Marc “non dovrebbe avere fretta di vincere”.

Però, il CEO di Dorna assicura che dovrebbe concentrarsi sulle gare singole: “Marquez non deve pensare a vincere il mondiale, ma solo domenica per domenica. La stagione è ancora lunga, abbiamo in programma 21 gare. Se ottenesse un risultato decente in Portogallo, avrebbe l’opportunità di lottare per i primi posti nel 2022”.

“Non so se potrà vincere o meno, ma se lotta per la vittoria a ogni gara, potrebbe essere nella posizione di aspirare al titolo. Dipenderà anche dai risultati dei rivali. Se ogni pilota vince solo una gara, Marc potrebbe ancora essere in lotta per il titolo, se svilupperà la costanza necessaria”, ha concluso Ezpeleta.