MotoGP | Ezpeleta lancia l’allarme: “Valuteremo se fare due GP in Italia”

Carica lettore audio

Nel 2022 ricorre il trentesimo anno della gestione Dorna del motomondiale, in questi anni il promoter spagnolo ha reso la MotoGP uno dei campionati più ambiti e seguiti del mondo, secondo solamente alla Formula 1. Complice è stata anche la presenza di figure carismatiche, prima fra tutti quella di Valentino Rossi, che ha guidato il mondiale verso la gloria per più. di venticinque anni. L’era del Dottore però è finita nel 2021, il nove volte campione del mondo ha appeso il casco al chiodo (almeno quello da motociclista) e ha lasciato il testimone ai piloti che stanno combattendo ora per il mondiale.

Tuttavia, sembra che in Italia le imprese di Pecco Bagnaia e dell’Aprilia non creino attrazione. Già, perché il weekend del Mugello ha portato dei dati sconcertanti in termini di pubblico. Se già dalle immagini della televisione e dalle prime occhiate dei presenti sembrava che non ci fosse il pienone, con l’arrivo dei numeri si è avuta la conferma. Il Gran Premio d’Italia nel 2022 è stato un flop. C’è una causa precisa? A cosa si deve attribuire il calo di interesse da parte del pubblico nel recarsi al Mugello per assistere dal vivo a una gara?

Le restrizioni della pandemia sono ormai cadute, il prato è stato riaperto, eppure il Gran Premio d’Italia ha registrato i dati di presenze più bassi di tutte le altre gare fino ad ora disputate. Carmelo Ezpeleta ha rilasciato un’intervista al sito spagnolo Motociclismo.es in cui ha trattato l’argomento. Il CEO di Dorna ha spiegato i motivi che hanno portato a un calo vertiginoso di pubblico e ha rivelato di averne già discusso: “Quest’anno non abbiamo avuto nessun altra delusione oltre al Mugello. Se si analizzano le altre gare, in Qatar c’è stato lo stesso pubblico di sempre, in Indonesia era tutto pieno, così come in Argentina. Negli Stati Uniti ci sono state anche più persone rispetto all’edizione precedente. Solo Portimao è andato male, ma perché è stato anche promosso male. Si risolverò per l’anno prossimo. Jerez è andato bene, i pass sono stati ridotti e quindi sembrava che ci fosse meno gente, ed è questa la differenza tra l’edizione del 2019 e quella di quest’anno. Poi siamo andati in Francia ed è stato un successo enorme”.

La fortuna ha inoltre voltato le spalle alla MotoGP: in calendario infatti, il Gran Premio d’Italia coincideva con la Formula 1 di scena a Monaco. Montecarlo è uno degli appuntamenti più attesi del campionato e la Ferrari è in lotta per il titolo. Secondo Ezpeleta, anche questo può aver contribuito al calo di presenze. Tuttavia ha lanciato l’allarme, affermando che dopo la gara di Misano della MotoGP si valuterà se vale la pena mettere due date in Italia. Qualora la risposta del pubblico non dovesse essere soddisfacente, Dorna pensa di lasciare solo una gara per poter accontentare paesi che hanno fatto richiesta di entrare in calendario e che potrebbero portare un gran numero di spettatori.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Il Mugello è andato male per diverse ragioni, alcune imputabili a loro e altre a noi”, spiega Ezpeleta. “Il calendario della Formula 1 è cambiato e il Gran Premio d’Italia è coinciso con Monaco. Tutto ciò che riguarda la Ferrari in Italia è importante, e questa concomitanza è un primo errore. Inoltre penso sia stato fatto uno scarso lavoro di promozione, ne abbiamo già discusso. Noi stiamo ricevendo un numero esorbitante di richieste per ospitare i gran premi, ma per quanto stiamo discutendo se fare due Gran Premi in Italia, se non hanno successo non ne faremo due. In Italia se ne fanno due perché avevano successo entrambi, influisce la presenza di molti team italiani nel paddock. Ma bisogna avere anche pubblico. Non farò la rotazione di uno dei gran premi spagnoli dove c’è il pieno di tifosi per farne uno in Italia che non si riempie. Penso che i sia una soluzione e bisogna lavorare, in primo luogo per trovare una data che non coincida con la Formula 1. Ma il fatto che il campionato arrivi in Italia, con Aprilia e Ducati in testa, e ci sia meno gente non è concepibile”.

L’assenza di Valentino Rossi può aver contribuito? È indubbiamente il primo pensiero, ma secondo il CEO di Dorna, il ritiro del Dottore non può essere attribuibile a un calo così importante: “Pesa l’assenza di Valentino? Lo vedremo a Misano, perché al Mugello c’è stata poca promozione. C’è stata la cerimonia di ritiro del 46 il sabato, e la gente c’era. Onestamente penso che le persone abbiano voltato pagina. Ma Valentino non era solo in Italia. L’altro giorno ho dato un’occhiata, perché è il mio dovere, e ho visto come erano le tribune. Ancora c’è tanta gente che si veste con il suo abbigliamento, continua a comprare il merchandising. Valentino ha un team, è sempre lì, anche se non è la stessa cosa se corresse in moto. Penso che bisogna fare un gran lavoro di promozione in Italia, perché non è comprensibile che un paese che ha squadre come Aprilia e Ducati , oltre a una lista di piloti che possono vincere e che quest’anno anche hanno vinto in MotoGP, non abbia tanto pubblico”.

A dispetto di quanto visto al Mugello e dell’addio di Suzuki (che indubbiamente pone degli interrogativi), Ezpeleta ci tiene a sottolineare quanto il campionato goda di buona salute: “Non siamo messi male, al contrario, stiamo messi meglio, soprattutto per quanto riguarda un tema molto importante: la quantità di richieste di paesi che vogliono ospitare i gran premi. Se io potessi fare 26 Gran Premi, ho i paesi dove poterli svolgere”.

Pubblico fuori dalla pista Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images