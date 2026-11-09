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MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"

Carlos Ezpeleta, vice-CEO del Mondiale MotoGP, sottolinea la "normalità" con cui si è svolto il Gran Premio del Qatar, pur riconoscendo la necessità di imparare dagli errori commessi nell'ambito della comunicazione, soprattutto con i piloti.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 9 nov 2026, 09:11

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Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, este domingo en Losail

Foto di: Motorsport.com

Il Mondiale di MotoGP ha ricevuto un'ondata di critiche per la sua ostinazione nel mantenere in calendario il GP del Qatar, mobilitando tutto il paddock iridato fino al Medio Oriente, una zona immersa in un conflitto bellico dall'inizio dell'anno, per quanto l'evento si sia potuto svolgere, alla fine, in assoluta normalità.

La tensione è andata aumentando nel corso dell'ultimo mese, man mano che si avvicinava la data dell'evento a Lusail, inizialmente programmato per metà aprile e poi rinviato a causa della guerra. La discrepanza tra la maggior parte dei piloti, restii a viaggiare in Qatar, e i team e l'organizzazione ha raggiunto il suo punto di massima tensione in Malesia, dove i piloti sono arrivati a porre un ultimatum che poi non hanno potuto rispettare, dopo essere stati avvertiti delle sanzioni, economiche e sportive a cui si esponevano se non avessero rispettato i loro obblighi contrattuali con il promotore.

La decisione di Yamaha di non autorizzare i propri dipendenti ad effettuare la trasferta ha ulteriormente inasprito un clima che, una volta a Doha, è diventato di assoluta normalità, ad eccezione dell'aumento dei controlli agli accessi al circuito.

Questa domenica, Carlos Ezpeleta, vice-CEO di MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), ha tenuto una tavola rotonda con i pochi giornalisti che si sono spostati fino a Lusail, tra i quali c'era Motorsport.com.

A tutti loro ha assicurato, così come aveva ripetuto nelle settimane precedenti ai piloti, e a chiunque lo avesse messo in discussione, che correre era sicuro, a giudicare dagli impegni assunti dal Governo del Paese: "Naturalmente avevamo le massime garanzie per poter venire a disputare il Gran Premio. Altrimenti non saremmo qui".

Pur ribadendo il suo discorso, ed uscendo indenne da una situazione delicata in termini di immagine, il dirigente ha voluto vedere l'aspetto positivo di quanto accaduto, per cercare di evitare un simile logoramento nel caso in cui uno scenario analogo si ripeta in futuro.

"Sì, è vero che siamo stati più esposti di altri sport che sono stati anch'essi in questa zona, e questo è avvenuto per il rumore che c'è stato. È qualcosa che dobbiamo controllare in futuro. Lo dico in modo molto chiaro. Ci sono altri sport che sono venuti qui, ma non hanno suscitato tanto clamore. Sicuramente dobbiamo lavorare meglio con i team e con i piloti", ha aggiunto Ezpeleta.

Carlos Ezpeleta considera que MotoGP debe trabajar para mejorar la comunicación con los pilotos

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con il Gran Premio della Malesia in corso, lo spagnolo è stato a Doha, dove ha partecipato ad una conferenza e dove, inoltre, si è incontrato con le autorità locali, che sono state quelle che si sono impegnate ad assumersi tutta la responsabilità e il costo derivanti da un'eventuale escalation dell'instabilità nell'area.

"Noi avevamo tutte le garanzie del governo locale, del promotore, eccetera, che l'evento si potesse svolgere in sicurezza. Con i piani di emergenza pronti nel caso fosse successo qualcosa. Pertanto, noi abbiamo fatto tutto il lavoro che andava fatto tranne, probabilmente, nell'ambito della comunicazione con i team. Da tutto si impara, e cercheremo di farlo meglio in futuro", ha affermato.

Avendo trascorso quasi una settimana a Doha facendo vita normale, la maggiore cassa di risonanza è arrivata da determinati profili sui social network. "Sicuramente voi che siete stati qui in questi giorni potete rispondere a questa domanda. È impossibile individuare sotto quali aspetti questo Qatar sia diverso da quello di un anno fa, o di due. Chiaramente in circuito sono stati incrementati tutti i protocolli di sicurezza, in parte per il rumore che c'è stato. Anche per le nostre esigenze e quelle dei team. Ma, al di fuori di questo, non c'è stata alcuna differenza rispetto agli anni precedenti. Si sono viste persino più persone e più famiglie in determinate zone. Noi crediamo che sia stato un fine settimana totalmente normale". ha sottolineato.

Una delle categorie che ha fatto più pressione perché non si corresse questo Gran Premio è stata quella dei piloti, una delle pietre angolari del campionato. Tuttavia, per Ezpeleta non ci sarà un prima e un dopo di questo battibecco.

"I piloti sono sempre stati i protagonisti della MotoGP, e continueranno ad esserlo. Facciamo autovalutazione su tutto, ci sono cose che dovremo migliorare noi, cose che dovranno migliorare i team, e altre che dovranno migliorare i piloti. È chiaro che per il rumore che si è creato intorno all'evento ci siamo esposti in modo non necessario. Ed è questo che dobbiamo correggere", approfondisce il dirigente di MGPSEG, che non ha voluto esprimersi davanti alla domanda su quale tipo di punizione attenda la Yamaha, per aver deciso, unilateralmente, di non partecipare alla gara.

"Si tratta di un contratto commerciale che non possiamo discutere pubblicamente. Parleremo con Yamaha e da lì, se si deciderà qualcosa, verrà comunicato. Però, a oggi, il nostro rapporto con loro è commerciale e, come diciamo sempre, nella parte sportiva non vogliamo esserci, né ci siamo. Quella è cosa della FIM", ha precisato, trasferendo la potestà sanzionatoria alla Federazione, che è chi ce l'ha.

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