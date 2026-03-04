MotoGP | Ezpeleta ammette: "Sarà difficile correre in Qatar, ma al massimo ci sarà un rinvio"

Il conflitto bellico che ha devastato la regione del Medio Oriente ha influenzato pesantemente i programmi di alcuni degli eventi più importanti del calendario internazionale, tra cui rischia di esserci anche il GP del Qatar di MotoGP, in programma dal 10 al 12 aprile.

Mercoledì, in occasione di un evento Estrella Galicia 0.0 tenutosi a Madrid, l'AD della serie, Carmelo Ezpeleta, ha parlato delle opzioni che si delineano per lo svolgimento del quarto round della stagione 2026, iniziata lo scorso fine settimana in Thailandia.

Non c'è dubbio che, attualmente sia dura portare avanti i discorsi per la tappa di Lusail, dunque ora si stanno valutando due opzioni: cambiare la data in un momento successivo o cercare un circuito sostitutivo.

"Se ci sarebbe la possibilità di andare in Qatar in un'altra data? Siamo tranquilli perché abbiamo sempre un piano B - ha assicurato Ezpeleta - Bisogna aspettare, non posso dire ora che non ci andremo. Da domenica stiamo parlando con il Qatar, da quando è successo il tutto".

"È difficile che andremo là il 12 aprile, ma non posso dirlo con certezza adesso. Escludo sicuramente di andare altrove. Siamo bravissimi a fare i calendari e quindi potremmo reinserirla più avanti. Sapremo qualcosa presto, ovviamente. Stiamo aspettando che ci dicano qualcosa, ma c'è ancora tempo"

La sanzione a Marc Márquez

Passando agli argomenti sportivi, al veterano del campionato è stato chiesto come ha visto la sanzione inflitta sabato scorso a Márquez e se questo fosse il futuro delle corse.

"Non commento nulla di ciò che fanno i commissari, è mio dovere starne fuori. Alla fine dell'anno, a seconda di come hanno lavorato, parliamo con la FIM e diciamo loro cosa ne pensiamo. Non dico né che il finale di sabato sia stato bello né che non lo sia stato", ha risposto mostrando il suo lato più diplomatico dopo un fine settimana che ha valutato con il massimo dei voti.

"Per me è stato straordinario. Non poteva andare meglio. C'è stato un record di presenze in Thailandia e nessuno si è fatto male nelle cadute".

La gara cittadina ad Adelaide

Un altro tema caldo è la perdita di Phillip Island e l'introduzione di un tracciato cittadino ad Adelaide. "È una gara sicura, non prioprio cittadina. Andiamo in un posto fantastico, nel mezzo di una città. Ma con tutte le caratteristiche di sicurezza. Con tutti i vantaggi di essere nel mezzo di una città, affinché la gente possa venire".

Ezpeleta, logicamente, è dispiaciuto per la perdita di Phillip Island, ma ha anche voluto sottolineare il pericolo del tracciato australiano.

"Spero di non avere più i problemi del vento e della pioggia. Ora è facile dire che Phillip Island è un circuito molto bello, e lo è, ma la sicurezza viene prima di tutto. Suzuka è bellissima, ma siccome non è sicura, non ci andiamo".

L'obiettivo della MotoGP è quello di avvicinare le gare alle città: "La MotoGP sta migliorando sempre di più le gare, cittadine e non. Credo che cercheremo di avvicinarle sempre di più alle città. Goiana è permanente e si trova nel centro della città, così come Buenos Aires, questa è la strada da seguire".

Una tendenza che apre le porte alle grandi capitali, come Madrid, che quest'anno ospiterà la F1 su un circuito cittadino: "No, a Madrid non ci sono le condizioni di sicurezza di cui necessitiamo".