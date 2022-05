MotoGP | Espargarò: "Sul passo sono vicino ai primi. Me la gioco"

Carica lettore audio

Aprilia c'è e continua a esserci. Nelle Qualifiche del Gran Premio di Spagna, andate in scena questo pomeriggio all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera, la Casa di Noale ha centrato una bella quanto importante prima fila grazie all'ottimo tempo ottenuto da Aleix Espargarò.

Il pilota catalano ha sfruttato molto bene il gancio offerto dal compagno di squadra Maverick Vinales, firmando proprio all'ultimo tentativo il crono di 1'36"933. Impressiona il fatto che questo crono sia stato più lento di ben 7 decimi (763 millesimi, per la precisione) rispetto al tempo che ha regalato la pole a Francesco Bagnaia.

Eppure quanto fatto da Espargarò è molto importante per una serie di motivi: il primo è legato alla situazione in cui Aprilia si trovava ieri con le Soft, che generavano chattering. Il lavoro del team ha fatto in modo che Espargarò riuscisse a firmare comunque un tempo che lo porterà a partire domani dalla prima fila.

"Sì, mi sento in gioco per la vittoria. Vedendo il tempo che ha fatto Bagnaia sembra che tutti gli altri siano stati lenti, ma non è così. E' stato difficile, perché sin da ieri mi sono trovato bene con una gomma media al posteriore, che è quella da gara, ma con la Soft spinge molto dietro e ho tanto chattering. Ma il team ha fatto un gran bel lavoro, Ha cambiato diverse cose della moto, le geometrie, abbiamo aggiunto anche qualche peso nella moto per migliorare e togliere la vibrazione".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Con le Soft, dunque, il pilota nativo di Granollers è riuscito a limitare i danni anche grazie al prezioso lavoro di Maverick Vinales. Inoltre, in vista di domani, le cose potrebbero migliorare. Con la Medium al posteriore la RS-GP ha mostrato di avere un passo gara interessante e domani i distacchi tra i primi tre potrebbero essere molto più esigui rispetto a quelli visti oggi.

"Con la Soft ho fatto un bel giro. Nel primo tentativo della Q2 ero io davanti a Maverick ma poi abbiamo preso bandiera gialla e abbiamo abortito il giro. Nel secondo tentativo è stato lui a stare davanti a me e sono contento, perché so che abbiamo un passo forte ma ci voleva partire davanti e ci siamo riusciti. Siamo pronti per domani".

"Pecco ha fatto un giro perfetto oggi, ma non è molto più veloce di noi e ho fiducia per domani. Noi abbiamo un buon passo. Noi non siamo lontani nemmeno da Quartararo, poi dovremo capire come andrà la gara domani perché danno tanto caldo e dopo la Moto2 i primi 5-6 giri sono complicati perché il grip è veramente basso", ha concluso Espargarò.