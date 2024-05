MotoGP | Espargaro: "Stamattina mi è stato chiaro che ho preso la decisione giusta"

Aleix Espargaró è senza dubbio uno, se non il più grande protagonista del weekend di Barcellona. Dopo settimane di speculazioni, giovedì il pilota spagnolo ha annunciato la sua decisione di ritirarsi come pilota a tempo pieno della MotoGP al termine della stagione in corsa, in una conferenza stampa molto emozionante in compagnia della sua famiglia e di diversi piloti ed amici.

Ma la decisione non lo ha rallentato, anzi. Montmeló è un circuito che si adatta molto bene all'Aprilia, grazie alle condizioni di scarsa aderenza, e il pilota di Granollers, come ha già dimostrato con le sue vittorie del 2023, questo venerdì ha confermato di essere il riferimento. Ha dominato le prove con un tempo di 1'38"562, battendo di 77 millesimi di secondo il record di Pecco Bagnaia del 2022, e comandando una Top 3 senza piloti Ducati.

Alla fine della giornata Espargaró ha detto che le prove del mattino sono state un po' più complicate del previsto e che il record non era quindi nei suoi piani. Una pietra miliare che gli ha ricordato che gli mancherà la sua professione una volta che tutto sarà finito a Valencia: "Questa mattina mi ci è voluto un po' per adattarmi e non mi aspettavo di raggiungere il record. Dopo l'ultimo giro ho pensato a quanto mi mancherà".

Tuttavia, il numero 41 non rimpiange la sua decisione: "Questa mattina, quando mi sono svegliato e ho fatto colazione, ero convinto di aver preso la decisione giusta. Sono sceso in pista molto felice. Sono convinto di essere nel momento migliore della mia carriera. Vado veloce, mi sento competitivo e gli altri vanno molto forte. Inoltre, credo di essere più forte che mai. L'unica cosa che voglio fare è sorridere a ogni giro che farò da qui a Valencia", ha detto.

Sebbene tutti indichino la RS-GP come la favorita al Circuit de Barcelona-Catalunya, Espargaró non vede una tale superiorità nel 2024. Infatti, Maverick Vinales si è classificato solo decimo, con un ritardo di quasi mezzo secondo. "Oggi ho faticato un po' di più rispetto all'anno scorso, credo che il divario a nostro favore sia minore rispetto ad allora", ha confessato. Per questo motivo tiene i piedi per terra: "È solo venerdì, c'è ancora molta strada da fare".

Aleix ha analizzato i suoi rivali con la Desmosedici GP, che erano dietro, con Bagnaia quarto, Jorge Martín sesto e persino Marc Marquez dodicesimo, fuori dalla Q2: "Qui la Ducati non riesce a trasferire a terra tutta la potenza che ha la moto".

Infine, parlando del team ufficiale di Borgo Panigale, il veterano ha ancora una volta spinto la candidatura dell'amico Martin: "Se non dovesse firmare per la squadra ufficiale Ducati, credo che sarebbe del tutto ingiusto. Merita di diventare campione con la moto dei suoi sogni", ha concluso.