MotoGP | Espargaro: "Sono felice della vittoria di Alex, perché no?"

Aleix Espargaro è stato il più veloce nella prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna, disputata venerdì in condizioni di asciutto. Sabato, dopo la pioggia della notte e del primo mattino a Silverstone, il pilota dell'Aprilia ha faticato ad imporre la sua velocità ed è finito ultimo nella Q2, ritrovandosi costretto a partire 12° in griglia.

Nonostante la pessima qualifica, Aleix è riuscito a rimontare nella Sprint e alla fine ha lottato per il podio con il compagno di squadra Maverick Viñales, che ha concluso terzo, anche se all'ultimo giro è stato raggiunto da Johann Zarco, che lo ha relegato in quinta posizione.

"Ancora una volta abbiamo confermato che dobbiamo lavorare molto quando c'è acqua in pista, non abbiamo grip e soffriamo molto. Negli ultimi giri mi mancava la trazione, il controllo di trazione era troppo invasivo", ha spiegato.

"È solo una Sprint e non c'erano molti punti in palio, ma è stato bello vedere le due Aprilia lottare di nuovo per il podio per la prima volta quest'anno, è dove dobbiamo essere. Spero che domani sia asciutto perché credo che potremo fare una buona gara".

Domenica è prevista una gara asciutta e in queste condizioni Aleix è stato l'uomo da battere venerdì.

"Non credo di essere l'uomo da battere, Marco Bezzecchi, Jorge Martin e io siamo stati i più veloci sull'asciutto, ma anche Pecco Bagnaia e Maverick Vinales, penso che dovrebbe essere tra i primi cinque", ha detto.

"Ma con la pioggia tutto è una lotteria, sembra che non pioverà per la gara ma potrebbe piovere di notte, quindi il pneumatico anteriore è un dubbio per tutti, dietro andremo tutti con la media, ma davanti non si sa. Se il warm-up sarà bagnato, potremmo essere costretti a scendere in pista con una gomma anteriore che non abbiamo ancora provato. Quindi chi azzecca la gomma giusta può vincere, e potrebbe essere chiunque, anche chi non è tra i favoriti".

Negli ultimi anni, e soprattutto in questa stagione, Aleix ha avuto alti e bassi con Alex Marquez, vincitore a Silverstone nella gara del sabato. Al pilota dell'Aprilia è stato chiesto se fosse contento della vittoria del più giovane dei Marquez.

"Non capisco perché Alex non sia mio amico. La persona con cui combatto di più in questo mondo è mio fratello (Pol Espargaro) ed è la persona a cui voglio più bene in questo paddock. Alex mi piace molto, anzi credo che sia uno dei ragazzi più normali e tranquilli. In pista abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma non fuori dalla pista. Sono contento che abbia vinto, lo penso davvero. Sono contento per lui e per la sua squadra, mi piace molto Gresini. Alex è un gran lavoratore e a volte essere nella sua posizione (fratello di Marc Marquez) è più difficile che facile. Marc è Marc, ma Alex è Alex e ha fatto un ottimo lavoro in questi mesi e la sua gara, anche se è stata solo una Sprint, è stata molto solida", ha detto il pilota di Granollers.

Tercer lugar Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images