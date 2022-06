MotoGP | Espargaro: "Sapevo che oggi era il mio momento"

Carica lettore audio

31 millesimi. È stato questo il margine con il quale Aleix Espargaro è riuscito a piegare Pecco Bagnaia nelle qualifiche di Barcellona ed ottenere una pole che, alla vigilia, ci si attendeva meno sofferta per il pilota dell’Aprilia.

Che la moto della Casa di Noale ed il pilota spagnolo fossero i favoriti al Montmelò era cosa nota, mentre meno scontato era vedere un Bagnaia così veloce sul giro secco ed in grado di rendere incerta la sessione.

Pecco ha fatto sudare le proverbiali sette camicie ad Aleix con l’ultimo giro, forte di un T3 dove era transitato con un margine di soli 14 millesimi. Il pilota della Ducati, però, non è riuscito a mantenere il vantaggio anche nel T4 e si è dovuto arrendere ad Espargaro per un soffio.

Aleix ha ritoccato il record della pista già ottenuto nelle FP3 fermando il cronometro sul tempo di 1’38’’742, ma ha ammesso di essere stato costretto ad andare al limite per strappare la pole, complice un asfalto rovente.

“Sono contento. Oggi sapevo che era il mio momento e volevo sfruttare tutto. Sono riuscito a chiudere il giro e devo ringraziare l’Aprilia per essere riuscito ad andare in pole”.

“Fino ad ora è stato un buon weekend. Stiamo facendo un buon lavoro e la moto funziona bene, ma in pista oggi c’erano oltre 50 gradi di asfalto. Lo sterzo si chiudeva e scivolavo molto. Quando ho chiuso il giro ed ho visto che avevo ottenuto la pole ero molto contento perché ero davvero al limite”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix ha poi ammesso come un piccolo aiuto per ottenere questa pole sia arrivato anche dal suo compagno di team Maverick Vinales, oggi ottavo e distante 6 decimi dal crono firmato Espargaro.

“Abbiamo fatto un buon lavoro anche con la scia che mi ha fornito Maverick nella preparazione del giro che mi ha consentito di guadagnare qualche decimo. Tutto è importante. Siamo alla pari con Pecco e Fabio. Vediamo cosa accadrà domani”.

Nonostante Espargaro abbia dimostrato un feeling speciale con il tracciato di Barcellona sin dalla giornata di ieri, il pilota della Aprilia ha preferito predicare prudenza in vista della gara di domani dove tutti i protagonisti dovranno fare i conti con le temperature elevate del tracciato ed un consumo gomma che potrebbe creare qualche grattacapo.

“Non penso che potrò andare via in gara ed è un rischio che può costare caro. Il problema non è andare forte, ma il consumo gomma molto elevato”.