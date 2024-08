MotoGP | Espargaro: "Oggi non ho potuto attaccare le Ducati, ma domani..."

Silverstone probabilmente era già cerchiata in rosso da tempo nel reparto corse dell'Aprilia. Negli ultimi anni, la RS-GP è sempre parsa particolarmente a proprio agio sul velocissimo tracciato britannico: nel 2022 Aleix Espargaro ha centrato proprio qui il primo podio della Casa di Noale in MotoGP. Un anno più tardi, Maverick Vinales ha conteso la vittoria a Pecco Bagnaia fino all'ultimo giro. Nel 2023 poi è arrivato il successo, questa volta con il pilota di Granollers.

Anche gli avversari, dunque, indicavano le Aprilia come le moto da tenere d'occhio nel Gran Premio di Gran Bretagna. Un pronostico che ha trovato conferme in qualifica, quando Espargaro è riuscito a portarsi a casa la pole position, facendo anche segnare il nuovo record della pista.

Nella Sprint però la musica è cambiata, perché ancora una volta Aleix si è dovuto inchinare alla superiorità delle Ducati di Enea Bastianini e Jorge Martin, chiudendo terzo. In questo caso, però, la sua prestazione potrebbe essere stata condizionata dalla scelta della gomma anteriore, visto che era l'unico con la dura nelle posizioni di vertice.

"Sono rimasto un po' sotto shock, ad essere sincero, perché non mi aspettavo un ritmo così elevato. All'inizio della gara ho faticato un po', perché le condizioni erano a metà strada tra la gomma morbida e quella dura all'anteriore. Ovviamente la scelta giusta era la gomma media, come ha fatto la Ducati, ma questa mescola non va bene per l'Aprilia. Nessuna Aprilia ce l'aveva, quindi all'ultimo momento ho messo la dura anteriore, e all'inizio è stato molto difficile", ha detto Aleix.

"Lo sterzo si chiudeva e non avevo molto feeling. A poco a poco ho guadagnato fiducia, ma il ritmo era impressionante. Non sono mai stato in grado di attaccarli, ma solo di inseguirli. La terza posizione e la pole position sono buone per chiudere la giornata di sabato", ha aggiunto.

Jorge Martin, Pramac Racing, Enea Bastianini, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

A dispetto di questo, il pilota dell'Aprilia pare piuttosto fiducioso per la gara di domani, perché ritiene di avere più chance con la gomma media al posteriore, ma soprattutto non crede che le Ducati possano arrivare in fondo con la media all'anteriore, quindi l'aver usato la dura oggi potrebbe essere un vantaggio.

"L'inizio della gara è stato un po' condizionato dalla gomma anteriore dura. Non riuscivo a spingere. Con il passare dei giri, ho pensato che la gomma posteriore sarebbe calata di più, ma non è stato così, a dire il vero. Eravamo molto, molto veloci, ma ormai non potevo più attaccarli".

"Ho la sensazione che domani, con la gomma posteriore media, che spingerà un po' meno, sarò più a mio agio. E loro, con la gomma anteriore media, non so se riusciranno a finire la gara.... Noi, almeno, per domani abbiamo già un riferimento per la pressione e la regolazione della moto con la dura anteriore, che è quella con cui correrò, quindi è stato un sabato positivo", ha concluso.