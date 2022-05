MotoGP | Espargaro: "Non riuscivo a superare. Ho colto l'attimo"

Carica lettore audio

Oggi per Aprilia è una giornata molto importante per il futuro, perché ha ufficialmente perso le concessioni per il 2023. Il grande podio ottenuto oggi da Aleix Espargaro al Gran Premio di Spagna andato in scena all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera, il terzo della stagione in appena 6 gare, ha fatto perdere un vantaggio, ma è una notizia dolcissima, perché certifica la competitività del progetto RS-GP e di un Aleix Espargaro molto concreto.

Proprio il pilota nativo di Granollers ha firmato il terzo posto, terzo podio stagionale e secondo consecutivo. Per lui, molto probabilmente, si tratta del miglior momento della carriera da quando è in MotoGP. Il podio arrivato oggi è stato colto con sagacia. Non riuscendo a superare Jack Miller e Marc Marquez - dotati di una staccata più profonda per caratteristiche delle rispettive moto - Aleix ha atteso il momento buono, ovvero un errore da parte di entrambi per superarli e imporre il suo ritmo, rivelatosi poi decisamente migliore.

"Mi sento bene, sono molto felice", ha dichiarato Espargaro al termine della gara di Jerez. "A livello mentale è stata una gara dura perché ero più veloce di Miller e Marquez, ma non riuscivo a superarli. Facevano delle serpentine in rettilineo e non riuscivo a passare Marc. Lui è molto bravo in frenata e aveva una buona velocità in curva, per cui non ci riuscivo. Oggi dovevo aspettare solo un loro errore".

Raccontaci la manovra decisiva che ti ha consentito di centrare il podio.

"Ho visto che Miller ha frenato in anticipo e sono entrato. Marquez, nello stesso punto, ha perso l'anteriore e a quel punto sono passato. La mia gara è cambiata completamente a quel punto. E' il mio momento, ho spinto tanto e li ho staccati subito. Noi la velocità l'abbiamo, ora dobbiamo migliorare proprio nei sorpassi. Congratulazioni a Bagnaia e alla Ducati, ma siamo lì anche noi, siamo secondi in campionato a meno 10 punti dal leader, sto sognando".

Bella lotta con Miller e Marquez, devi essere orgoglioso di averli battuti oggi...

"Avere Miller e Marquez come compagni di viaggio non è bellissimo! (scherza, ndr). Io avevo più percorrenza di loro, più grip, ma loro frenavano tardissimo ed ero molto nervoso perché non riuscivo a passare. Sapevo che se ci avessi provato sarei finito per colpire Marquez. Allora ho pensato di attendere, perché tanto non avevo il passo dei primi 2. Io ero sicuro che in 40 minuti di gara Miller e Marquez avrebbero commesso un paio d'errori e sarei dovuto essere pronto. Ed è andata proprio così".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pensi che il tuo ritmo sarebbe stato sufficiente per giocarti la vittoria oggi?

"Non so se il mio ritmo sarebbe stato sufficiente per giocarmi la vittoria. Però ho visto che negli ultimi 5 giri il mio ritmo era davvero molto buono. 1'38" basso è ottimo. La moto andava molto bene. Peccato, ma le gare sono così. Ora noi dobbiamo migliorare la frizione in partenza, che è il nostro vero problema per adesso".

Cos'è successo in partenza con Marquez?

"All'inizio mi sono toccato con Marquez ma è stata colpa mia, perché sono partito male. Io ero in prima fila, lui in seconda. Non riesco a partire bene con il launch control e la frizione. Oggi quasi perdiamo il podio per la partenza. Perché poi il mio passo a pista libera era molto buono. Ora le gare sono così, bisogna fare tutto bene, fare le cose perfette. Dobbiamo migliorare. Mi spiace quanto accaduto con Marquez, perché non abbiamo un brutto rapporto".

Ti rendi conto che grazie a questi risultati stai facendo la storia di Aprilia nelle corse?

"Ormai sono mezzo italiano. Ho tutta la squadra italiana. Aprilia la sento come la mia moto. E' bellissimo quello che stiamo facendo. Siamo a pochi punti dal leader. Non capisco quello che stiamo facendo, è difficile rendersene conto, ma stiamo facendo molto bene".