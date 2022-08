MotoGP | Espargaro: "Non potevo fare di più, ho distrutto la gomma"

Carica lettore audio

Il gap in classifica continua a crescere e sono cinque gare che manca l'appuntamento con il podio, ma Aleix Espargaro sembra riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno anche dopo il sesto posto del Gran Premio d'Austria. Sulla carta, il Red Bull Ring era già indicato come pista non particolarmente amica per l'Aprilia e il fine settimana di gara non ha smentito le previsioni.

Da una parte, il pilota di Granollers arrivava in Austria non ancora al 100% dal punto di vista fisico dopo la frattura del tallone sinistro rimediata a Silverstone, ma dall'altra la RS-GP non è mai riuscita ad avere la stessa competitività della concorrenza. Per questo Aleix prendeva il via solamente dalla nona casella dello schieramento, ma a peggiorare le cose ci ha pensato il sistema holeshot, che non ha funzionato a dovere e gli ha fatto perdere posizioni al via.

"Non sono riuscito a bloccare la forcella. Mi era già successo anche ieri, ma senza questo sistema l'erogazione della potenza è sbagliata, quindi ho perso molto terreno. Ho spinto fortissimo per cercare di recuperare il più possibile nei primi due o tre giri, ma alla partenza ho perso davvero tanto tempo", ha spiegato Espargaro dopo la corsa.

Tuttavia, il portacolori della Casa di Noale è stato molto onesto nell'ammettere che una partenza migliore avrebbe cambiato poco, perché non aveva il ritmo per stare con i primi. Inoltre, nel tentativo di provarci ha completamente finito la gomma soft che aveva montato al posteriore.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non avevo il passo dei più veloci, ma penso di aver fatto una delle gare migliori della mia stagione, perché fino al 15° giro sono riuscito a rimanere con loro. Stavo guidando oltre il limite in ogni curva, senza fare errori. Sono molto orgoglioso di questo, anche se ho distrutto la gomma, perché avevo molto spinning sul rettilineo. Non potevo fare niente per gestirlo, quindi ho perso due posizioni con Marini e Zarco. E' un peccato che Pecco e Fabio abbiano fatto primo e secondo, ma con su questa pista, con la nostra moto, sono contento della mia gara, perché non potevo fare di più".

In casa Aprilia il suo compagno Maverick Vinales si era lamentato della carcassa da alte temperature che viene utilizzata in Austria al posteriore, anche se secondo Aleix il problema non sembra essere quello.

"Forse con la carcassa standard saremmo andati un po' meglio, anche se non posso esserne certo. Probabilmente ci avrebbe aiutato in trazione, perché questa è davvero troppo dura per noi. Ma penso che sia più una questione legata al circuito, perché nel T3 e nel T4 la nostra moto era molto veloce, ma nella prima parte della pista non potevo fare niente per portarla alla corda".

Ora i punti da recuperare sul leader Fabio Quartararo sono 32, ma Espargaro sembra convinto che la partita non sia ancora finita, anche perché il calendario ci sono ancora pista che dovrebbero essere decisamente più congeniali alla RS-GP.

"Sappiamo di aver perso terreno nel Mondiale, ma sono molto soddisfatto della mia performance odierna, perché non potevo fare di più. Ora dobbiamo concentrarci su Misano, un'altra pista molto stretta, che quindi non sarà semplice. Poi però andremo a Misano e su altre piste che credo che saranno migliori per la nostra moto", ha concluso.