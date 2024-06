MotoGP | Espargaro: “Non ci servono commissari ritirati 25 anni fa!”

I commissari in MotoGP stanno avendo tanto lavoro in questo Gran Premio d’Italia e, ancora una volta, sembra che non stiano soddisfacendo affatto i piloti. Il malcontento è già iniziato il venerdì con la penalità di tre posizioni sulla griglia inflitta a Pecco Bagnaia per aver ostacolato Alex Marquez in prova. Il campione del mondo dovrà scontarla nella gara di domenica, ma l’ha considerarta “ridicola” dopo aver accusato lo spagnolo di “fare uno show”.

Ma i problemi sono proseguiti questo sabato nella Sprint con due azioni chiave: un contatto tra Jorge Martin ed Enea Bastianini all’interno della Curva 1 ha portato il pilota Ducati ufficiale nella ghiaia. Poi, Miguel Oliveira è scivolato nel tentativo di sorpassare Fabio Quartararo travolgendolo. Il francese non ha potuto fare nulla per evitare la caduta ed entrambi hanno chiuso la gara in anticipo. Entrambe le azioni sono state visionate dal Collegio dei commissari durante la gara e tutte e due hanno avuto lo stesso esito: incidente di gara.

Dopo essersi recato negli uffici dell’organo guidato da Freddie Spencer per spiegare il suo punto di vista e non per fare in modo che Oliveira fosse sanzionato, Quartararo si è scagliato contro la Direzione Gara affermando che è “come parlare con un muro” e che sembrava che “non avessero mai corso in moto”, trattandosi di ex piloti.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Un altro pilota che nel sabato del Mugello ha offerto il suo punto di vista pur non essendo coinvolto in alcuna polemica è stato Aleix Espargaro, che non si nasconde mai al momento di trattare questi temi offrendo sempre spunti interessanti. Il pilota Aprilia ha spiegato che secondo lui i commissari “non sono all’altezza” e ha criticato l’incostanza, aspetto che ricorre quando si parla di questo tema.

“L’ho già detto ieri alla Dorna in Safety Commission, con tutto il rispetto e l’educazione che ho. I commissari non sono all’altezza”, ha esordito Aleix. “Sicuramente guardano e continueranno a farlo. Ma non sono all’altezza. Perché oggi pomeriggio Miguel non è stato penalizzato? Perché Pecco è stato sanzionato? Hanno convocato Jorge Martin quando si è trattato dello stesso incidente con Pecco e Marc in Portogallo e lì non è successo nulla. Non sai mai come se ne escono. La mia opinione è che fanno quello che sanno, ma non basta. Sono molto lontani dal livello richiesto in MotoGP”.