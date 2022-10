MotoGP | Espargaro: “Nelle ultime tre gare siamo stati ridicoli”

Carica lettore audio

“Ora arrivano piste che vanno bene per noi, nella trasferta asiatica succedono molte cose”, era stata la sentenza di Aleix Espargaro dopo il Gran Premio di Aragon, l’ultimo prima di una serie di cinque gare fuori dall’Europa in cui il pilota Aprilia sperava si presentasse la grande opportunità della sua vita.

Lontani da queste prestazioni, i piloti Aprilia non sono stati nemmeno lontanamente al livello di quanto ottenuto nel resto della stagione e il catalano a Sepang ha perso matematicamente l’opportunità di lottare per il titolo. Resta in terza posizione nella classifica generale con un solo punto di vantaggio su Enea Bastianini.

“La trasferta asiatica è stata un incubo. La moto è stata un sogno per tutto l’anno, ma adess è un incubo. Gli altri non hanno migliorato, siamo noi che abbiamo fatto un passo indietro. Menomale che c’è Maverick Vinales, perché altrimenti il team penserebbe che sono io ad andare lento”, ha spiegato un Aleix visibilmente contrariato.

“La moto non andava per niente sul rettilineo e non avevo alcune trazione. Entrambi i piloti abbiamo avuto lo stesso problema, ma in Europa una delle due Aprilia finiva quasi sempre sul podio”, ha ricordato Espargaro. “Nelle ultime tre gare siamo stati ridicoli. Non ho dubbio sul fatto che l’anno prossimo andremo bene. Ma nelle ultime gare abbiamo guadagnato solo 15 punti”, ha insistito.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Nonostante un finale di stagione negativo, Aleix non vuole buttare via quella che è stata la miglior stagione della sua vita, indipendentemente da tutto: “L’anno che abbiamo fatto è pazzesco, una cosa non toglie l’altra. Il mondiale è stato magnifico. Spero che questo ci serva per imparare. Credo che sia una questione meramente tecnica. Non siamo grandi come altri marchi. Questo, da un lato, dà ancora più valore a ciò che abbiamo ottenuto, ma nello stesso tempo ci riporta alla realtà”.

Infine, ad Aleix è stato chiesto cosa ne pensasse del contatto con Franco Morbidelli, che all’ultimo giro gli ha preso la posizione appoggiandosi sulla sua moto e portandolo quasi a terra: “Non so cosa stia facendo Morbidelli. Non so dove abbia la testa. Sta facendo delle pazzie ogni due per te. Gli hanno dato tre secondi di penalità, ma a Valencia dovrebbe partire ultimo o dalla pit lane”. Questa l’opinione del pilota Aprilia, dopo che la Direzione Gara ha sanzionato il romano della Yamaha con tre secondi di penalità, che ha permesso ad Aleix di recuperare la decima posizione in gara e mantenere la terza posizione in campionato per un solo punto.