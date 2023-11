MotoGP | Espargaró: "Morbidelli ha parlato dei miei figli, non finisce qui!”

Franco Morbidelli e Aleix Espargaró hanno avuto uno scontro in pista durante la qualifica del sabato, conclusosi con uno schiaffo da parte del catalano. Il gesto è valso al pilota Aprilia una multa di 10.000 euro e una penalità di sei posizioni sulla griglia di partenza per la gara di domenica.

Il pilota della Yamaha si è scagliato contro il suo rivale, che ha descritto come violento e abituale in questo tipo di reazioni: "Lo abbiamo visto reagire in modo eccessivo molte volte nel corso della sua carriera. Ha molti più episodi di cui vergognarsi che di cui andare fiero. Mi chiedo cosa racconterà ai suoi figli", ha detto il pilota romano.

L'infortunio che ha rimediato Espargaró nelle fasi iniziali della Sprint, e che domenica l’ha costretto al ritiro poco dopo la partenza della gara lunga, gli ha impedito di sfidare il suo avversario. Come aveva fatto il giorno precedente, Espargaró ha nuovamente riconosciuto il suo errore per non aver tenuto i nervi saldi, anche se ha invitato ad ampliare la loro prospettiva e a non focalizzarsi solo sul gesto.

Photo by: Aprilia Racing Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

"La mia versione non cambia. Ovviamente ho commesso un errore e la mia reazione è stata pessima. Ma posso assicurarvi che non volevo colpirlo sul casco, volevo solo spingerlo via", ha rivelato Espargaró. "Se si vede solo la parte finale della sequenza, mi merito quella penalità ed è molto brutta. Ma è ingiusto perché Franco passeggia su ogni pista da un anno e mezzo e in ogni gara infastidisce l'uno o l'altro", ha continuato il maggiore dei fratelli di Granollers prima di aggiungere: "La settimana scorsa ha chiamato Marc Márquez cane con la mano. Ho sbagliato molto nella mia reazione, ma non va bene guardare solo l'ultima parte della sequenza".

Per Espargaró, la parte peggiore dell'intero conflitto sono stati gli attacchi di Morbidelli nei suoi confronti, soprattutto nel punto in cui si riferisce alla sua famiglia, e più precisamente ai suoi figli. Il pilota numero 41 ha avvertito che questa reazione non rimarrà impunita.

"Quello che mi ha fatto veramente arrabbiare è che nelle sue dichiarazioni ha parlato della mia famiglia e dei miei figli. Ha oltrepassato una linea molto sacra; non finirà qui", ha detto il catalano, che farà tutto il possibile per correre il prossimo fine settimana a Valencia, dove si terrà l'ultimo appuntamento della stagione. "Ci proverò, farò del mio meglio. La frattura del perone è grave, ma il problema è l'infiammazione. I nervi sono pieni di sangue", ha detto Espargaró.