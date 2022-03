MotoGP | Espargaro: "Michelin ha rovinato la Honda con le gomme del 2018”

Carica lettore audio

Pol Espargaro in Qatar due settimane fa ha chiuso secondo dopo aver comandato gran parte della gara, ma questa domenica avrà molto da lavorare a Mandalika, dove partira 16esimo in griglia, subito dietro Marc Marquez, suo compagno di squadra nel team Repsol Honda. Lo spagnolo, che un mese fa ha lasciato questo stesso tracciato al termine dei test con il miglior tempo assoluto, si è trovato sorpreso allo stesso modo di molti altri per l’intervento di Michelin.

Il fornitore di pneumatici del mondiale era già stato colto di sorpresa dalle condizioni dell’asfalto e del meteo, con temperature elevatissime. In vista del gran premio ha così optato per un’altra soluzione, con l’obiettivo di evitare il surriscaldamento e l’apparizione del blistering. Michelin dunque ha fatto ricorso a una carcassa definita di sicurezza, la stessa usata nel Gran Premio d’Austria del 2018, che è molto più rigida di quelle che di solito hanno le gomme attuali.

Questo ha avuto un impatto incredibile sul comportamento della RC213V, un prototipo nato quest’inverno per adattarsi alle gomme di ultima generazione. Pol Espargaro è contrariato dal cambio di scenario che non considera giusto: “Honda ha lavorato molto quest’inverno per fare una nuova moto con cui risolvere i problemi che avevamo in passato. Ha fatto una moto veloce, come abbiamo visto nei test e in Qatar. Ma qui abbiamo delle gomme di quattro anni fa, e questa cosa non va d’accordo con la situazione attuale”.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Abbiamo visto le Ducati soffrire molto nel test, ma ora volano. Non è giusto. Capisco che i problemi debbano essere risolti in un altro modo. Per noi, questa situazione è molto più complicata rispetto ai test di un mese fa. La moto non ha alcun grip al posteriore, questo ci costringe a fare molta pressione all’anteriore e la gomma davanti si distrugge”, ha aggiunto il minore dei fratelli Espargaro.

“Questa carcassa ha risolto problemi a qualcuno, ma ne ha generati ad altri. Capisco che nel test ci fossero stati problemi e che Michelin fosse preoccupata. Ma non puoi buttarti e portare carcasse nuove senza sapere nemmeno come funzioneranno. Michelin ha rovinato una moto che non è fatta per le gomme del 2018”, ha concluso il pilota Honda.