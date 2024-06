MotoGP | Espargaró: "Martin sarà un idolo in Aprilia e se lo merita"

La Ducati aveva promesso a Jorge Martin il posto di compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team ufficiale con una stretta di mano, ma ha cambiato idea e ha tenuto in scacco lo spagnolo per tutto il weekend del GP d'Italia. Anche nel parco chiuso, dove il pilota del Prima Pramac Racing ha ricevuto le congratulazioni di Claudio Domenicali, Amministratore Delegato del marchio.

Domenica sera, quando Martin ha capito che i dirigenti Ducati non avevano mantenuto la parola data, lo spagnolo è crollato, cadendo nella disperazione nel vedere che, ancora una volta, tutto ciò per cui aveva lavorato negli ultimi anni stava andando in fumo.

In quel momento, il suo entourage e la sua famiglia hanno avuto un ruolo decisivo nell'evitare che il pilota cadesse in depressione. Una delle persone che hanno parlato con Jorge quella domenica pomeriggio è stato Aleix Espargaró, suo buon amico e compagno di allenamento, colui che lo ha accolto a casa sua da bambino quando andava a lavorare con i “grandi”. Ma non solo, Aleix ha attivato le trattative con Massimo Rivola, CEO della squadra, e ha convinto le parti a mettersi al lavoro per raggiungere un accordo.

Dopo aver annunciato a Barcellona, poco più di quindici giorni fa, che si sarebbe ritirato a fine stagione, Aleix non pensava di poter trovare una figura migliore a cui "consegnare" la sua moto.

"Jorge era molto triste per quello che gli ha fatto la Ducati, ma ora è felice ed entusiasta", ha detto Espargaró questo fine settimana all'Aprilia All Stars, evento che ha radunato tutti gli appassionati della Casa di Noale lo scorso fine settimana a Misano.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, se abraza con Jorge Martín tras anunciar su retirada Foto de: MotoGP

"Voglio il bene sia di Jorge che di Aprilia, li amo entrambi. Per me è un sogno che la mia Aprilia #41, e tutti i miei ragazzi nel box, saranno con Jorge il prossimo anno, è una cosa che mi rende molto felice, sia per lui che per la squadra", ha spiegato Aleix in una conversazione con GPone.com.

Aleix sa che la partenza di Jorge dalla Ducati è stata un duro colpo per lui, ma crede che dopo l'annuncio del suo passaggio all'Aprilia lo spagnolo abbia ritrovato la motivazione.

"Era molto triste, ma sono sicuro che in Aprilia troverà quello di cui ha bisogno, sarà un idolo senza dubbio, quello che si merita. La verità è che l'ho visto molto felice ed emozionato", spiega.

Ma prima che Martin prenda in mano il box, Aleix ha ancora una dozzina di Gran Premi davanti a sé come "capitano" della Casa di Noale.

"Sono molto concentrato, vorrei salutare l'Aprilia con una bella vittoria, sarebbe fantastico. Ci proverò, ci saranno circuiti importanti per noi: Assen sarà buono, poi verrà Silverstone che è buono. La nostra moto è buona, ma nelle ultime gare non siamo riusciti ad essere al livello che ci aspettavamo. Sono successe molte cose, ma la verità è che manca più di metà stagione e spero di vincere di nuovo", ha detto il pilota di Granollers.