MotoGP | Espargaro: "Honda ha perso soldi e tempo con me"

Carica lettore audio

Il pilota spagnolo, che tornerà in KTM con la GasGas Tech3 per la stagione 2023, ha dichiarato che è stato difficile accettare la decisione del team di sospendere lo sviluppo della sua moto prima della sua partenza.

Espargaro ha faticato in questa stagione, finendo 16° in classifica con come miglior piazzamento un terzo posto all'esordio stagionale in Qatar, e ha ripetutamente dichiarato la sua infelicità per la decisione della Honda di non fornirgli più nuove parti dopo la notizia del suo ritorno in KTM.

Ha dichiarato di essersi sentito un pilota Honda ufficiale solo per un anno, a causa di un 2022 completamente ridondante, nel quale ha affrontato "gli stessi problemi ogni singolo weekend".

Alla domanda se ritenesse che la decisione della Honda di non fornirgli nuove parti fosse dovuta al fatto che i giapponesi guardavano più al breve termine, Pol ha risposto: "È così che lavoravo alla KTM. In KTM, fino a Valencia, ho provato cose nuove".

"A Valencia è stata la prima volta che ho provato l'abbassatore posteriore per loro, che ora è una cosa importante, quindi nell'ultima gara ho provato il dispositivo posteriore per loro e li ho aiutati a migliorarlo".

"Sono modi diversi di lavorare. Credo che quello che sto lasciando sia sbagliato, lo penso davvero, ma è il loro modo di fare le cose. Non sono nessuno per dire loro come fare le cose, sono solo un pilota che va in moto, tutto qui".

"È difficile da accettare, ma non è il mio marchio, non è la mia moto, sono solo un ragazzo che pagano per guidare una moto, tutto qui. Faccio quello che vogliono loro".

"Di sicuro non mi piace, e mi sembra che abbiano sprecato il loro tempo e i loro soldi con me, perché avrei potuto essere motivato e a pieno regime, fare risultati e godermi di più le cose".

"Ma alla fine, non so se non lo fanno perché non vogliono o perché non possono, quindi questo è il punto in cui mi trovo ora".

Parlando durante il weekend di Valencia, il suo ultimo con la squadra, Espargaro ha espresso la sua delusione per il periodo trascorso con la squadra e si è detto "triste" per la situazione.

Ha aggiunto: "Ho sentito di essere un pilota Honda per un anno. Quest'anno è stato completamente ridondante, con gli stessi problemi ogni singolo fine settimana, ogni gara, e davvero in difficoltà".

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

"Quando sei in difficoltà, normalmente è il modo per trovare una soluzione. Non tutti i piloti hanno lo stesso stile di guida e quindi bisogna adattare la moto a ciascun pilota, questo è il modo per migliorare, ma non è stato così".

"Quindi sono triste per questa situazione perché penso di avere un enorme potenziale. Sono stato uno dei migliori nella pre-stagione e anche in Qatar, ma da lì i risultati sono iniziati a calare perché sono comparsi dei normali problemi".

"Questa è la MotoGP, non è mai la stessa cosa. Bisogna continuare a migliorare e a fare cose per essere migliori, ma noi non l'abbiamo fatto. Beh, io non l'ho fatto, nel mio lato del box".

"È per questo che continuo a faticare così tanto e alla fine finisce così. Il che è triste, perché credo di avere del potenziale e spero di poterlo dimostrare in futuro".

Espargaro ha dichiarato che i due anni trascorsi alla Honda sono stati i più difficili della sua carriera e hanno avuto ripercussioni anche sulla sua vita privata.

"Dalle cose belle si impara molto, ma da quelle brutte credo che si impari ancora di più: come gestire le situazioni negative e stressanti. Posso dire che questi due anni sono stati i più difficili della mia carriera sportiva, perché non è la stessa cosa ottenere risultati negativi indossando colori normali su una moto normale".

"Fare brutti risultati con questi colori è molto doloroso. Onestamente, nella mia vita privata, questo influisce molto. Ho due figlie a casa che hanno due anni e godermele mentre facevo questi risultati è stato molto difficile per me".

"Soprattutto impari che i momenti belli devi goderteli, perché sono brevi e veloci, mentre quelli brutti fanno molto male perché tutti ti vedono. Quindi spero che i prossimi due anni arriveranno le cose belle e potrò godermele un po' di più grazie a questi due anni".