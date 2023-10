MotoGP | Espargaro: "Ho avuto un brutto periodo nelle ultime due gare"

Dopo le vittorie di Silverstone e Barcellona, Aleix Espargaro è rimasto deluso a Misano, dove è riuscito a concludere solo al 12° posto, e si è presentato alla tournée asiatica con grande entusiasmo e voglia di fare, convinto di poter avere la sua occasione per affermarsi come alternativa alla Ducati nella lotta per il campionato.

Tuttavia, il debutto della MotoGP in India è stato un incubo per il pilota di Granollers, che ha anche commesso uno dei peggiori errori della sua carriera lasciandosi trasportare dalle emozioni. Non è andato a punti al Buddh International Circuit (anche per dei problemi tecnici), facendo crollare le sue possibilità nella classifica generale.

Questa domenica, a Motegi, in condizioni infernali, il pilota dell'Aprilia ha dimostrato di potersela giocare con i migliori.

"Sono contento del risultato, ma ho avuto problemi di affidabilità", ha spiegato Aleix. "Avrei potuto lottare per il podio in condizioni di bagnato per la prima volta nella mia carriera, quindi sono contento", ha aggiunto, convinto che se la gara fosse ripresa, le cose sarebbero andate a modo suo.

Tuttavia, il pilota dell'Aprilia è convinto che non ci fosse un motivo per mettere tutti a rischio, visto che le condizioni erano le stesse della prima interruzione. "Hanno fatto bene ad esporre la bandiera rossa, anche se, dal mio punto di vista, l'hanno esposta un giro troppo tardi", ha detto.

Aleix è stato uno dei pochi piloti ad aver osato la gomma morbida da bagnato quando è andato a cambiare la moto per il "flag to flag".

"Quando piove in Giappone, di solito piove molto. Per questo ho corso il rischio di montare lo pneumatico morbido da bagnato", ha spiegato.

Ora, dopo le gare in India e Giappone, il Campionato del Mondo ha una settimana di pausa che Aleix sfrutterà per tornare a casa e stare con la sua famiglia.

"Ho avuto un brutto periodo nelle ultime due gare per motivi diversi. Devo andare a casa e ricaricare le batterie. Non è quello che è successo ieri con il motore (che si è rotto); è il mio errore con la squadra in India. L'errore lì e quello qui sabato", ha concluso il catalano.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images