MotoGP | Espargaro: "Ero sicuro di vincere invece è stato un incubo"

Espargaro era considerato da molti il favorito per la gara di domenica a Lusail, con l'otto volte campione del mondo Marc Marquez che aveva elogiato il pilota dell'Aprilia per il ritmo incredibile mostrato nelle fasi conclusive della Sprint, nella quale aveva gestito alla grande le gomme.

Ma le speranze del 34enne di aggiungere una quarta vittoria nella classe regina al suo palmarès si sono infrante all'inizio del Gran Premio, quando è crollato dalla seconda alla nona posizione nel giro iniziale, finendo fuori dal gruppo di testa. In mezzo al gruppo, lo spagnolo non è stato in grado di recuperare dalla sua cattiva partenza ed ha tagliato il traguardo in ottava posizione.

Parlando con i media, Espargaro ha descritto la sua mancanza di ritmo di domenica come "imbarazzante", affermando che un problema di gomme può essere l'unica spiegazione ragionevole per le sue difficoltà.

"Ho avuto qualche problema con la gomma posteriore", ha spiegato. "Fin dal giro di riscaldamento ho sentito che la gomma posteriore era come di ghiaccio. Non c'era trazione. È stato un incubo per tutta la gara. Non riuscivo a piegare, non potevo fare nulla".

"Sabato sera, quando sono andato a dormire, ero sicuro al 100% che avrei vinto la gara. Ecco come mi sentivo. Ma la gara è stata un incubo. Sono stato estremamente lento, girando in 1'53" per tutta la gara. Ieri ho girato in 1'52"4 all'ottavo giro della Sprint, quindi è stato imbarazzante".

Ha poi aggiunto: "Sono contento, è la prima gara. Sono stato molto veloce per tutto il weekend, sono ancora sesto in campionato. È un buon inizio di stagione, ma purtroppo ho perso una buona occasione. Questa gara è stata un incubo. Sono stato molto arrabbiato per tutta la gara".

I problemi con le gomme di Espargaro sono stati particolarmente frustranti, dato che aveva fatto un ottimo lavoro per gestire la gomma Michelin durante la Sprint, che gli aveva permesso di passare sia Marquez che Bagnaia negli ultimi quattro giri per conquistare l'ultimo posto disponibile sul podio.

Bagnaia, che non è stato in grado di opporre resistenza a Espargaro nella gara breve, ha poi dominato la gara lunga del weekend di Lusail.

Spiegando cosa è andato storto con il suo pneumatico anteriore, il pilota dell'Aprilia ha detto: "Dobbiamo cercare di capire con Michelin e con la squadra. In passato è stato difficile, perché si faceva una gara lunga e la Michelin poteva dire che non eri veloce".

"Sabato ero molto veloce. Anche all'ultimo giro sentivo di poter fare 1'52"5 abbastanza facilmente, mentre oggi sono quasi caduto in ogni curva. Sono stato molto fortunato a finire tra i primi 10".

Ha poi aggiunto: "Nelle prove ho avuto qualche gomma preriscaldata, ma mai in gara. Quindi non sto dicendo che avevo uno pneumatico difettoso".