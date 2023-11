MotoGP | Espargaro ed Oliveira infortunati nell'incidente della Sprint

Gli infortuni continuano ad essere un fattore chiave nella stagione 2023 della MotoGP. Va ricordato che, con il Gran Premio di Valencia del prossimo fine settimana che chiude la stagione, non si è ancora disputato un evento al completo, con tutti i piloti titolari. E sembra improbabile che ciò accada in Spagna, dopo che Aleix Espargaro e Miguel Oliveira si sono fatti male in un incidente nelle prime fasi della Sprint di sabato in Qatar.

Dopo la partenza e le prime curve, lo spagnolo ed il portoghese sono stati coinvolti in un incidente multiplo. Un tocco di Oliveira ha fatto sì che Aleix volasse via dalla sua Aprilia e cadesse bruscamente a terra. L'incidente ha coinvolto anche Enea Bastianini, che quest'anno ha già dovuto fare i conti troppe volte con la sfortuna, avendo saltato 8 GP per infortunio.

Una volta terminata la gara, sono stati confermati due infortuni per entrambi i piloti. Da un lato, Oliveira è stato dichiarato "unfit", come confermato dal campionato stesso, dopo che gli è stata riscontrata la frattura della scapola destra. Il suo team, la RNF Racing, ha aggiunto che si sarebbere recato in ospedale per ulteriori esami e che per questo avrebbe saltato i suoi impegni con i media.

Aleix Espargaro ha invece riportato una piccola frattura alla testa del perone sinistro, dopo essere stato visto gattonare ed avere difficoltà a camminare dopo l'incidente. Nel caso del catalano, non è esclusa la sua partecipazione alla gara di domenica, in quanto dovrà sottoporsi ad un controllo da parte del team medico della MotoGP prima del Warm-Up. Nel caso di Bastianini, che ha comunque portato a termine la gara, non sono state confermate lesioni in prima istanza.

Aleix Espargaro ha vissuto un sabato piuttosto complicato, segnato dall'episodio con Franco Morbidelli nell'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche. Dopo alcune manovre discutibili in pista, lo spagnolo ha risposto all'italiano dandogli uno schiaffo piuttosto violento sul casco. L'episodio è stato oggetto di indagine da parte del collegio dei commissari della FIM, che gli ha inflitto una penalizzazione di sei posizioni in griglia ed una multa di 10.000 euro.

A questo proposito, va notato che il #41 deve ancora scontare la penalità di sei posizioni, visto che va pagata nelle gara lunga. Su questa però si è creato un piccolo giallo. Proprio come accaduto con Marc Marquez a Portimao, infatti, i commissari hanno indicato nello specifico la gara del Qatar come quella in cui Aleix dovrà scontare la pena. In condizioni normali, in caso di assenza domani, la penalità slitterebbe al GP successivo, come prevede l'indicazione corretta, ma il pilota della Honda è riuscito ad evitare la sua grazie ad un errore formale identico. Resta da capire se anche l'Aprilia eventualmente si appellerà a questa cosa o meno.