MotoGP | Espargaro: "E' solo venerdì, ma il record bisogna farlo"

Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce nella prima giornata del GP di Catalogna, proprio come a Silverstone, la prima gara dopo la pausa estiva, dove alla fine ha conquistato la vittoria. Le sensazioni di Aleix Espargaro all'inizio del weekend sembrano molto simili a quelle di allora.

"Non so se sono le stesse di allora, ma quello che è certo è che oggi mi sono divertito molto, proprio come mi sono divertito a Silverstone. La moto funziona bene: diciamo sempre che è solo venerdì, sì, ma il record della pista va fatto, ed è difficile. Sono molto contento, non ho intenzione di nascondermi dicendo che faremo un passo alla volta. Il mio obiettivo qui è quello di lottare per la vittoria ed abbiamo avuto una prima giornata nella giusta direzione".

La maggior parte dei piloti si è lamentata delle difficili condizioni di aderenza della pista, ma nonostante questo l'Aprilia di Aleix volava.

"Si scivola davvero tanto, ma siamo competitivi. Il grip è molto basso, ma non ci sono dossi e, personalmente, preferisco che ci sia poco grip piuttosto che le buche come ad Austin. Dobbiamo solo lavorare di più con l'elettronica".

La sensazione, vedendo le due Aprilia in testa ad entrambe le sessioni, è che qui siano irraggiungibili.

"Sapevamo già prima di venire qui che la nostra moto avrebbe funzionato bene, ma così come sono orgoglioso di aver raggiunto il record, dobbiamo anche dire che è solo venerdì e dobbiamo migliorarare ancora. Ci sono piloti che non si vedono molto durante il fine settimana e poi, in gara, hanno un ritmo molto forte", ha avvertito.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche se inizialmente era prevista pioggia per sabato, Aleix l'ha esclusa. "Non pioverà", ha detto, quindi potrebbe essere una buona occasione per vincere la Sprint di domani.

"Personalmente, preferisco vincere la gara di domenica, inoltre se ci si prepara bene, la gara di sabato va bene. Nella sprint si possono fare cambiamenti e combinazioni, ma per ottenere punti e vedere chi ha fatto il proprio dovere è necessario vincere la gara di domenica, quindi questo è il nostro obiettivo".

Guardando i tempi e i passi, i principali rivali di Aleix in questo momento sembrano essere il compagno di squadra Maverick Vinales ed il leader del Mondiale Pecco Bagnaia. Gli è stato chiesto quindi se fossero le sue principali preoccupazioni.

"Non sono preoccupato per Maverick o Pecco, se riusciamo a migliorare un po' il consumo del pneumatico posteriore, dipenderò da me stesso".

Preoccupazioni per il GP d'India

Una delle questioni sul tavolo dei piloti è l'imminente GP d'India, che è una novità della MotoGP e la cui pista non è ancora stata omologata a meno di un mese dalla gara.

"Non siamo rilassati. Non vedo l'ora di andare in India, la pista sembra molto buona, è un tracciato veloce che può andare bene per l'Aprilia. Ma abbiamo chiesto più volte di vedere il lavoro che stanno facendo e, per il momento, non ci hanno mostrato nulla".

"Oggi abbiamo una Safety Commission e discuteremo della questione. Dorna ci dice di stare tranquilli, che stanno lavorando e che tutto segue i programmi. Quindi non abbiamo altra scelta che fidarci e sperare che sia un circuito sicuro", ha detto il pilota di Granollers.