MotoGP | Espargaro: "Dobbiamo alzare il livello degli ingegneri IRTA"

Carica lettore audio

Dopo diversi mesi di controversie all'interno dell'Associazione dei Costruttori (MSMA), la FIM (Federazione Internazionale) ha annunciato, meno di quindici giorni fa, la decisione presa in una delle ultime riunioni della Commissione Grand Prix, che porterà al divieto dell'abbassatore anteriore a partire dal prossimo anno.

Questo è il primo dei passi che si stanno facendo e che probabilmente porterà, già nel 2024, al divieto di utilizzare lo stesso sistema sul posteriore, per consentirne l'uso esclusivo alla partenza.

Naturalmente, Ducati e i suoi piloti sono stati ai ferri corti con gli altri costruttori durante tutto questo processo, fino a quando le parti hanno raggiunto un accordo - non c'è la possibilità di portare un cambiamento del regolamento alla Grand Prix Commission a meno che non sia all'unanimità, o per motivi di sicurezza.

Tuttavia, questo risultato genera un altro dibattito: come deve essere interpretato il divieto di un elemento che rientra assolutamente nel quadro giuridico delle norme tecniche?

Questa stessa domanda è stata posta ad Aleix Espargaró giovedì, in vista del Gran Premio d'Argentina che, se tutto va bene, dovrebbe iniziare sabato, e il pilota dell'Aprilia è stato molto chiaro nella sua risposta, un modo che da sempre lo contraddistingue.

"Non voglio essere polemico, ma penso che il campionato debba alzare il livello dei suoi ingegneri. Sto parlando dell'IRTA - Associazione delle squadre, che si occupa di far rispettare le regole", ha detto Espargaró, prima di elaborare la sua risposta.

"È impossibile per loro trovare e assumere ingegneri migliori di quelli già nelle squadre, e l'esempio più chiaro, legato all'abbassatore anteriore, è Gigi Dall'Igna. Ma devono essere più intelligenti e guardare avanti", ha aggiunto il maggiore dei dei fratelli di Granollers.

Si può capire perfettamente il senso di ciò che chiede il #41. Un'altra cosa è che è sia un qualcosa di fattibile se si tiene conto, come dice lui, del livello di molti tecnici che, come Dall'Igna, sono specialisti nel cercare le zone grigie dei regolamenti.

Infatti, anche il dipartimento tecnico del campionato del mondo di Formula 1, che quest'inverno ha sperimentato una grande scossa sul fronte aerodinamico delle vetture, ha recentemente ammesso di essere stato sorpreso dal design minimalista delle pance della Mercedes W13.

"Mi piace vedere nuove interpretazioni, ma devo dire che questa non me l'aspettavo. Sono impressionato da come riescono a far fluire l'aria e a raffreddare la macchina", ha detto Pat Symonds, direttore tecnico della F1.