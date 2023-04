MotoGP | Espargaro cauto: "Piedi per terra, è solo venerdì"

Carica lettore audio

L'Aprilia è sembrata quasi imbattibile nel venerdì del Gran Premio d'Argentina. La Casa di Noale ha condotto entrambe le sessioni di prove libere con un 1-2 e di conseguenza ha dominato la classifica dei tempi, dimostrando di essere la moto da battere sul circuito di Termas de Río Hondo, dove Aleix Espargaro aveva già vinto la scorsa stagione.

Il pilota di Granollers è stato in grado di ribaltare la situazione e, dopo aver concluso la FP1 in seconda posizione, a quasi tre decimi da Maverick Vinales, ha condotto la FP2 con 162 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra. Le Aprilia sono state in grado di dominare sulle Ducati e puntano in alto, anche se il più anziano degli Espargaro vuole mantenere la calma prima di pensare a grandi obiettivi per domenica.

Alla fine della giornata il catalano si è detto soddisfatto, ma consapevole che è ancora solo il primo giorno del Gran Premio: "La verità è che siamo soddisfatti. Ma piedi per terra, è solo venerdì. È vero che abbiamo riconfermato le buone sensazioni che abbiamo avuto qui in Argentina, le mie, o anche quelle di Maverick quest'anno", ha detto a diversi media tra cui Motorsport.com.

Quando gli è stato domandato di Vinales e del motivo del buon rapporto tra loro, Aleix è stato chiaro nello spiegare le ragioni, anche se Maverick è senza dubbio il primo rivale da battere: "Si chiama rispetto. Ovviamente mi fa arrabbiare quando il mio compagno di squadra è davanti, più di chiunque altro. Preferisco arrivare settimo e lui nono piuttosto che io secondo e lui primo. È così che vanno le cose. Ma bisogna avere rispetto ed essere abbastanza umili", ha proseguito.

"Stamattina perdevo molto tempo rispetto a Maverick in diversi punti e ho passato un'ora con la telemetria per capire dove migliorare. È questo il senso del lavoro di squadra e quando un giorno lotteremo per il Campionato del Mondo sono sicuro che scatteranno le scintille, ma per ora c'è rispetto. Più Aprilia ci sono davanti e meglio è. Oggi nella FP2 ho potuto aiutare anche Raul Fernandez e darò sempre il massimo per questo marchio", ha aggiunto a proposito del lavoro di squadra all'interno del marchio italiano.

In seguito, Espargaro ha voluto concentrarsi sulla continuità delle prestazioni necessaria sabato: "È venerdì e sarò onesto, siamo molto veloci ma dobbiamo qualificarci bene. Altrimenti non conta niente. Anche in Portogallo sono stato il più veloce, ho fatto il giro più veloce e ho stabilito il record della pista domenica e questo non mi ha aiutato ad andare oltre la nona posizione", ha detto.

Infine, il numero 41 ha voluto precisare che, nonostante il dominio nelle prove, la moto ha ancora margini di miglioramento: "La moto non va benissimo, ma è meglio delle altri qui, questo è chiaro. Guardate come sta soffrendo Fabio Quartararo, o anche le Ducati non sono al nostro livello. Ma la moto non va così bene: non abbiamo grip, si sposta molto sull'anteriore... A Portimao l'Aprilia andava molto meglio che qui", ha proseguito.

"Sia in FP1 che in FP2 c'era poco grip. Con la prima gomma ho interrotto il mio time attack perché non avevo trazione. Sono andato ai box e ho detto agli ingegneri che la pista sembrava di ghiaccio. Anche il mio tempo di 38"5 è lento rispetto all'anno scorso", ha concluso.