MotoGP | Espargaro beffa le Ducati: è pole Aprilia a Silverstone!

Aleix Espargaro e l'Aprilia hanno un rapporto speciale con la pista di Silverstone e lo hanno confermato anche oggi. Nel 2021 sul tracciato britannico era arrivato il primo podio della Casa di Noale in MotoGP e lo scorso anno il pilota di Granollers si era imposto nella gara lunga. Le qualifiche odierne sono state la riprova di questo idillio, perché Aleix si è preso la pole position con il nuovo record della pista.

Con il suo 1'57"309, il portacolori del marchio veneto ha polverizzato di quattro decimi il precedente primato del tracciato che resisteva dal 2022. E in un certo senso è stata premiata la sua scelta di badare a provare a fare il tempo, senza fare "melina" alla ricerca del gancio giusto. Ancora una volta, infatti, nell'ultimo time attack abbiamo assistito a scene poco edificanti, soprattutto per piloti che dovrebbero essere d'esempio alle nuove generazioni.

Chi forse si mangerà le mani è Pecco Bagnaia, ma non per questo motivo. Il leader del Mondiale aveva sfoderato un primo tentativo davvero strepitosto, riuscendo a piazzare subito un 1'57"517. Il ducatista però non ha avuto modo di provare a migliorarsi, perché nel secondo run si è staccato un pezzo di nastro di uno sponsor dalla visiera del suo casco, che gli ha ostruito la vista. A quel punto il piemontese ha dovuto chiudere il gas ed accontentarsi del secondo tempo.

A completare la prima fila ci sarà l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Una prestazione importante per il riminese, che solitamente patisce proprio le qualifiche. Dunque, vederlo così competitivo sul giro secco fa pensare che sarà sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio in gara, soprattutto domani in quella lunga.

Dopo un venerdì da dominatore, non è riuscito a riproporsi allo stesso livello Jorge Martin. Il calo di temperatura non sembra aver giovato al madrileno, che non è riuscito a fare meglio del quarto tempo con la Ducati del Prima Pramac Racing, staccato di oltre quattro decimi dalla pole di Espargaro. E anche lui è stato probabilmente uno di quelli che hanno "giocato" troppo nel finale.

Un bravo invece se lo merita sicuramente Alex Marquez perché, dopo essere stato costretto a passare dalla Q1, il portacolori del Gresini Racing è riuscito ad arrampicarsi fino alla seconda fila, staccando il quinto tempo davanti a Brad Binder, che quindi sarà il migliore tra i piloti KTM sulla griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna.

Tra quelli che sono andati alla ricerca di un gancio e alla fine lo hanno pagato c'è Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo ha iniziato il suo ultimo tentativo nella scia delle due Ducati della Pertamina Enduro VR46, poi nel corso del giro si è anche lamentato di essere stato ostacolato da Marco Bezzecchi, alla fine 12°, la cui unica colpa in realtà è stata quella di essere più lento del #93, essendo a sua volta impegnato in un giro lanciato.

Accanto a lui, in terza fila, ci sarà l'Aprilia di Maverick Vinales, che non è riuscito ad essere incisivo come il compagno di squadra ed ha anche dovuto fare i conti con una caduta alla curva 2 che gli ha impedito di provare a migliorarsi. Nono tempo poi per Pedro Acosta, che anche lui si è guadagnato la Q2 superando il taglio della Q1 con la sua GasGas Tech3. Il quadro delle prime quattro file si completa poi con le due GP23 di Fabio Di Giannantonio e del già citato Bezzecchi, che sono rispettivamente in 10° ed in 12° posizione, intervallate dall'altra KTM di Jack Miller.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Franco Morbidelli, che questo fine settimana non è riuscito a sfruttare la Ducati GP24 bene come gli altri tre piloti di cui ne dispongono: il portacolori del Prima Pramac Racing è rimasto fuori per poco meno di due decimi.

Ottenere l'Aprilia in versione 2024 invece non è bastato a Raul Fernandez per staccare il pass per la Q2, ma è anche vero che, con appena due giorni di esperienza su questa moto, a differenza del compagno che ne dispone dall'inizio dell'anno, lo spagnolo del Trackhouse Racing si è preso il 14° posto in griglia proprio davanti a Miguel Oliveira, con le loro RS-GP che sono separate da pochi millesimi.

Ad aprire la sesta fila c'è la migliore delle moto giapponesi, che è la Honda griffata LCR affidata a Johann Zarco. Durante la pausa estiva, dunque le RC213V sembrano aver fatto un passettino in avanti rispetto alle Yamaha, con Fabio Quartararo che è solo 18°, alle spalle anche della GasGas Tech3 di Augusto Fernandez e con un ritardo di quasi quattro decimi sul connazionale.

Bisogna scendere fino al 19° posto per trovare Luca Marini, che se non altro è riuscito a mettersi dietro le altre due Honda del fresco di rinnovo Joan Mir, al quale ha rifilato oltre tre decimi, e Takaaki Nakagami. Lo schieramento poi si completa con la wild card della Yamaha Remy Gardner, mentre manca all'appello Alex Rins, che si è fermato anzitempo a causa del dolore alla mano operata dopo l'incidente di Assen.

Classifica Q2

Classifica Q1