MotoGP | Espargaro: "Aprilia migliorata, ma Bagnaia è l'uomo da battere"

Aleix Espargaro ha concluso la pre-stagione del Campionato del Mondo MotoGP 2024 con una nota positiva. Durante i vari test invernali, a Sepang e a Lusail, il pilota spagnolo ha notato come l'Aprilia con la RS-GP24 sia migliorata, cosa che è stata evidente nei tempi sul giro che ha ottenuto nelle varie giornate.

Il pilota di Granollers è stato uno dei protagonisti al termine dei test del Qatar, chiudendo al terzo posto della classifica dei tempi, con un 1'51"260 che lo ha lasciato a soli 308 millesimi dallo stratosferico 1'50"952 con cui Pecco Bagnaia è stato proclamato "campione d'inverno".

Il più anziano degli Espargaro è emerso come la principale minaccia per i piloti ufficiali della Ducati, tra cui il Campione del Mondo in carica. Il catalano ritiene che Pecco sarà l'uomo da battere, anche se vede la squadra di Noale migliore di quanto si aspettasse in vista della stagione che prenderà il via il weekend dell'8-10 marzo, sempre in Qatar.

"L'Aprilia è migliorata in tutti i settori, dobbiamo solo migliorare un po' il motore, perché ci impedisce di sfruttare al massimo il potenziale della gomma morbida", ha spiegato.

Aleix Espargaró

Tuttavia, il #41 non sa ancora "quando potremo avere quel miglioramento del motore" che gli faciliterebbe le cose. Ma è vero che, anche senza di esso, il test del Qatar è comunque soddisfacente per il marchio guidato da Massimo Rivola: "Abbiamo volato ed abbiamo un buon passo".

In seguito, Espargaro ha parlato della Ducati e di Bagnaia. Rispetto al loro livello, il miglioramento della RS-GP non è sufficiente, almeno per il momento: "Sembra che la Ducati sia migliorata. Aprilia è migliorata, ma forse non abbastanza. L'uomo da battere è Pecco, che ha avuto il più forte pre-campionato della sua carriera in MotoGP", ha continuato, senza mezzi termini.

Infine, Aleix ha dato un'occhiata anche agli altri contendenti sulla griglia di partenza, guardando a Yamaha e Honda, che nel 2024 hanno il vantaggio di essere nella fascia D del nuovo sistema di concessioni: "I giapponesi sono migliorati, ma non abbastanza", ha concluso il veterano.