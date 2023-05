MotoGP | Espargaro: “Aprilia deve dimostrare di aver battuto Ducati”

Dopo aver conquistato una vittoria nel GP d’Argentina del 2022, Aprilia ha un solo podio all'attivo nel 2023: il secondo posto di Maverick Vinales nel Gran Premio del Portogallo. Aleix Espargaro, invece, ha avuto un avvio di campionato particolarmente altalenante nel 2023, ottenendo un quinto posto nei GP di Spagna e Francia dopo essere partito in pole position a Jerez, e attualmente si trova in 11esima posizione nella classifica generale, a 52 punti dal leader del campionato Pecco Bagnaia.

Lo spagnolo ritiene che il distacco dell'Aprilia dalla Ducati in questo momento "non sia così grande", ma la Casa di Noale deve iniziare a dimostrarlo dopo la buona prova a Le Mans, ritenuta necessaria: “Avevo bisogno di una gara come questa, sentendomi forte, più veloce dei ragazzi davanti a me. Ovviamente il risultato non brilla affatto, il quinto posto non è fantastico. Ma è una gara di cui avevo davvero bisogno”.

“Mi sentivo forte, veloce”, spiega il pilota di Granollers. “Dopo questo inizio di stagione pazzesco non abbiamo grossi infortuni, quindi possiamo respirare un po’ e tornare a un GP molto speciale come sarà il Mugello per noi. Il distacco dalla Ducati non è così grande, ma sento di dover fare un po' meglio nelle gare. Sono convinto che possiamo farcela, perché sento che in questo momento abbiamo una moto molto, molto buona. Ma continuo a dire che la moto è buona e che non siamo lontani dalla Ducati. Ma dobbiamo dimostrarlo”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing, Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

Espargaro ha aggiunto che spera che il risultato del Gran Premio di Le Mans sia "solo l'inizio" di una vera e propria rinascita dello stato di forma nel 2023: “Non posso essere contento del quinto posto, ma sono soddisfatto dopo molti alti e bassi durante l'inizio di questa stagione, soprattutto dopo il mio errore in qualifica, in cui sono caduto e quindi ho perso molte posizioni sulla griglia”.

"Sono soddisfatto della velocità che ho mostrato, ho fatto dei progressi, molti sorpassi. Spero che sia solo l'inizio. Stiamo ottenendo più punti, avvicinandoci ai primi. Quindi, spero di poter fare tre gare solide dopo questo stop e nella pausa estiva spero di poter essere tra i primi cinque in campionato”, conclude Aleix, che nel weekend di Le Mans ha conquistato una sesta posizione nella Sprint e un quinto posto nella gara della domenica.