MotoGP | Espargaro: "4° è buono con la gomma anteriore che vibrava"

Aleix Espargaro è partito quarto in griglia al Sachsenring, ha conquistato la terza posizione alla prima curva ed è salito al secondo posto grazie alla caduta di Pecco Bagnaia. Tuttavia, il pilota dell'Aprilia è stato superato da Johann Zarco, al quale poi non è riuscito a rispondere.

Nonostante ciò, lo spagnolo è rimasto in posizione di podio, terzo, per quasi tutti i giri, fino a quando, a due tornate dalla fine, Jack Miller, che stava recuperando dopo aver dovuto fare una long lap penalty, ha approfittato di un suo lungo alla fine del rettilineo di partenza per passarlo e relegarlo al quarto posto.

Con la vittoria di Fabio Quartararo, il francese si allontana un po' (172 punti) da Aleix (138) nella classifica generale, anche se il pilota di Granollers rimane secondo.

"Non è stata una buona gara. Non appena ho montato le gomme nuove, l'anteriore ha iniziato a vibrare. Non capisco come sia stato possibile arrivare quarto con quella vibrazione. Ora non mi interessa quello che mi dicono i tecnici delle gomme", si è lamentato Aleix a fine giornata, ricordando che proprio i tecnici lo avevano pregato di essere conservativo con le gomme a Barcellona all'inizio della gara, una strategia che lo ha condannato contro Quartararo, che non lo era stato ed aveva vinto alla grande.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"In una gara come questa è facile arrivare decimi. È stato molto difficile guidare in queste condizioni. I dati mostrano un chattering incredibile. Ero molto lento, ma il mio potenziale era di arrivare secondo", ha cercato di spiegare.

Sembra che i problemi agli pneumatici anteriori siano stati ricorrenti durante il fine settimana: "Venerdì è successo a sette piloti e a Joan Mir nelle qualifiche di sabato. È ovvio che c'è stato un problema con lo pneumatico anteriore", ha lamentato.

Con questa nuova vittoria di Quartararo, il campionato è ora completamente nelle mani del portacolori della Yamaha. Un'osservazione che il pilota dell'Aprilia non condivide del tutto.

"Il Mondiale non è così difficile, perché se Fabio cade, le cose cambiano. Il problema non sono i punti, perché non sono tanti (34). Il problema è che Fabio è più veloce di me", ha detto.