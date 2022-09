MotoGP | Esparagaro: "Marquez proverà a vincere la gara"

Carica lettore audio

Nonostante le condizioni difficili della pista a causa della pioggia, Aleix Espargaró ha disputato delle ottime qualifiche e fatto un passo avanti nelle sue aspirazioni di diventare campione del mondo della MotoGP ottenendo il sesto tempo che gli consentirà di potersi giocare le sue chance per la vittoria del Gran Premio del Giappone.

Il pilota dell'Aprilia scatterà da una buona posizione in griglia per cercare di arrivare alla prima staccata senza troppi problemi, mentre i due piloti che lo precedono in classifica, il francese Fabio Quartararo e l'italiano Pecco Bagnaia, partiranno rispettivamente nono e dodicesimo.

"È stata una giornata molto difficile fin dall'inizio. Sono contento, sia per la posizione in griglia che per le mie sensazioni", ha spiegato Aleix al termine della sessione.

"Il sesto posto è un buon piazzamento in griglia e se non avessi commesso un errore alla prima curva avrei potuto lottare per la pole".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Partire davanti a Fabio e Pecco regalerà una tranquillità in più ad Aleix perché gli permetterà di non essere costretto ad attaccare a tutto gas a ogni giro.

"Abbiamo fatto il 50% del lavoro, domani dovremo fare l'altra metà", ha ammesso il pilota dell’Aprilia che ha poi sottolineato le difficoltà che potrebbe affrontare Bagnaia costretto a scattare dalla dodicesima casella: "Pecco è molto veloce, ma risalire non sarà facile".

Sebbene oggi si sia girato in condizioni di bagnato, si prevede che la gara si svolgerà sull’asciutto. Un fattore che potrà cambiare i valori visti al sabato.

"È difficile prevedere cosa potrà accadere con l'asciutto. Abbiamo cambiato molto la moto".

Aleix, poi, non si è sbilanciato sulla scelta delle gomme per domani. Lo spagnolo vuole tenere d’occhio quanto faranno sia Quartararo che Bagnaia.

"Le gomme sono molto sollecitate. Non so se copierò i miei avversari o se cercherò di prendere una decisione diversa per cercare di ottenere un vantaggio”.

"Bisogna usare la testa, ma io voglio vincere. Ovviamente dovrò sapere dove sono, ma non è facile prevedere lo scenario che avremo domani".

Aleix sta puntando in alto, ma la pole è andata a un Marc Márquez che al momento è assolutamente imprevedibile.

"Marc è veloce, vedremo se la sua condizione fisica lo condizionerà o meno. Non credo che non sarà in grado di resistere. Non vedo perché non possa resistere. Penso che cercherà di vincere", ha detto.

Dove il catalano vede più dubbi è nelle prestazioni della Ducati questo fine settimana.

"Sono un po' perplesso sulla Ducati. Pecco ha detto che non vuole ordini di scuderia. Capisco la posizione di Enea, ma la Ducati può rischiare di perdere il campionato?”.