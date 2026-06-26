MotoGP | Escluse fratture per Alex Marquez, Aldeguer invece va in ospedale per accertamenti

Nonostante una nuova caduta spettacolare, Alex Marquez sembra aver evitato nuovi infortuni ad Assen. Lo spagnolo è stato sbalzato da un highside della sua Ducati all'uscita della curva 11 durante la sessione pomeridiana del venerdì, ed è ricaduto sulla spalla destra, con una carambola che ha portato anche all'esposizione della bandiera rossa.

Questa spalla è proprio quella che era stata colpita più duramente dopo la sua spaventosa caduta nel GP di Catalogna. Il vice-campione del mondo in carica in quell'occasione aveva rimediato delle fratture alla clavicola destra ed a una vertebra e ha dovuto saltare le gare del Mugello e di Balaton Park prima di un ritorno a Brno, dove ha dato forfait prima di entrambe le gare.

La spalla di Alex Marquez resta fragile e ha destato preoccupazione dopo la caduta di questo venerdì. I primi esami effettuati al centro medico, tuttavia, sono comunque rassicuranti. "Alex Marquez soffre di una contusione alla spalla destra e di escoriazioni al braccio sinistro", ha indicato il Gresini Racing. "La radiografia della sua spalla non ha rivelato nulla". Tra le altre cose, riguardo alle escoriazioni al braccio sinistro, si può notare che nella dinamica della caduta il pilota di Cervera ha perso il guanto sinistro, che gli ha procurato un buco nella mano.

Le indicazioni comunque sono talmente favorevoli che al momento Alex ha il "fit" per tornare in pista domattina e le sue condizioni poi saranno rivalutate dopo la FP2. Arrivando ad Assen, Marquez si diceva fiducioso riguardo alla sua capacità di correre fino alla gara, con una limitazione più legata a una perdita di forza muscolare che alle sue fratture. Ora bisognerà vedere se questa nuova caduta avrà delle ulteriori controindicazioni.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer in ospedale per accertamenti

Il suo compagno di squadra Fermin Aldeguer, anche lui caduto nello stesso punto nella sessione pomeridiana di venerdì, rotolando in maniera piuttosto rovinosa nella ghiaia della via di fuga, è stato trasferito in ospedale dopo un passaggio dal centro medico. Rimasto sempre cosciente, deve essere sottoposto ad ulteriori accertamenti per un trauma toracico-addominale.

Dall'inizio dell'anno, il murciano è limitato dai postumi di una frattura al femore della gamba sinistra rimediata in allenamento, che gli impedisce di camminare correttamente. Per lui quindi non ci voleva questo ulteriore problema. Al momento comunque non è ancora chiaro se domani potrà tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP25 o meno.