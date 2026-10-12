MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia

Jorge Martin è riuscito a dare una svolta al suo fine settimana nel Gran Premio d'Indonesia di MotoGP. Il pilota spagnolo ha perso la leadership della classifica generale sabato, quando un errore dell'Aprilia nello stabilire le pressioni dei suoi pneumatici ed un errore personale mentre cercava di recuperare la prima posizione che aveva dovuto cedere a Marc Marquez lo hanno fatto scivolare al quarto posto. Il tutto mentre il campione in carica si aggiudicava la Sprint.

Ma, domenica, "Martinator" è riuscito ad ottenere un bottino migliore. Anche se il pilota di San Sebastián de los Reyes non è partito bene, nella prima metà di gara è riuscito a rimontare fino al terzo posto. Pur restando nella terra di nessuno, senza poter eguagliare il grande ritmo dei suoi compagni di marca, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, il sesto posto di Marquez gli ha restituito la prima posizione del Mondiale Piloti, con due punti di vantaggio sul pilota di Cervera in vista del prossimo Gran Premio d'Australia.

Tuttavia, la prestazione di Martin nella giornata di domenica è stata vicina ad essere segnata da un altro contrattempo. Un video virale sui social network ha infatti sollevato un polverone, generando dubbi sul fatto che il pilota Aprilia possa essere incorso in una partenza anticipata.

Uno dei migliori amici di Martin, Aleix Espargaró, era presente sul circuito di Mandalika, facendo il suo ritorno in MotoGP per sostituire Joan Mir, ancora alle prese con il recupero dal malessere fisico accusato a Misano, in sella alla Honda HRC. Ma il catalano non ha potuto disputare la gara lunga di domenica, a causa di tutto lo sforzo fisico che ha dovuto compiere in due giorni, dopo essersi infortunato gravemente alla schiena alcuni mesi fa.

Tuttavia, il maggiore dei fratelli Espargaró ha sostenuto da vicino Martin durante la domenica. Il pilota di Granollers è stato vicino al madrileno in ogni momento, compresa la partenza, che è stata ripresa dalla moglie di Aleix, Laura Montero. Lei ha pubblicato il video sui suoi canli social, e molti tifosi si sono concentrati sullo scatto del #89, chiedendosi se abbia commesso o meno un "jump start".

Come si può vedere nel video, Martin non è completamente fermo, come di solito accade nelle partenze della MotoGP, ma compie alcuni movimenti fino all'ultimo momento. Detto questo, nel video non viene mai mostrato il semaforo né quando si spegne, un elemento che sarebbe fondamentale per stabilire se il leader del Mondiale commetta o meno un'infrazione.

Allo stesso modo, i movimenti che compie Martin fanno anche sì, come si può notare a occhio nudo, che avanzi poco a poco all'interno della sua posizione di partenza, qualcosa che potrebbe anch'esso configurare una partenza anticipata.

Cosa dice il regolamento, che dà ragione a Martín

Tuttavia, va spiegato che, consultando il regolamento sportivo del Mondiale MotoGP, la verità è che tutela Martin affinché non riceva alcuna sanzione, che in questo caso avrebbe potuto essere una doppia Long Lap Penalty, da scontare durante la gara di domenica in Indonesia.

Per chiarire questa questione, bisogna consultare due articoli dell'ultima versione del Regolamento Sportivo della MotoGP, pubblicata alla data dello scorso 13 settembre. Il primo è l'1.18.13, relativo alla posizione che pilota e moto devono occupare all'interno della loro casella di partenza in griglia.

"Al ritorno sulla griglia di partenza (dopo il giro di ricognizione), i piloti devono posizionarsi con la ruota anteriore della loro moto fino alla linea anteriore e dietro di essa, e tra le linee laterali che delimitano la posizione in griglia, e mantenere il motore acceso. Lo pneumatico anteriore non deve toccare la superficie della pista al di fuori delle linee dipinte", recita il regolamento.

Questo significa che l'unica cosa vietata dalla normativa è superare in modo chiaro la linea bianca che delimita la casella di partenza in griglia, mentre è consentito toccarla, cosa che non viene considerata un superamento della posizione.

Forse l'aspetto più controverso riguardo al fatto che Jorge Martìn abbia anticipato o meno la partenza sono i movimenti che compie appena prima del via della gara. Per verificare cosa dice il regolamento in merito, bisogna fare riferimento all'articolo 1.18.14.

Dice quanto segue: "La moto deve essere ferma nel momento in cui si spengono le luci rosse (del semaforo). Si considera che ci sia 'jump start' se la moto si sposta in avanti prima del momento in cui si spengono le luci rosse".

"Nel caso in cui si verifichi un lieve movimento e un successivo arresto della moto mentre le luci rosse sono accese, gli ufficiali designati saranno gli unici incaricati di giudicare se sia stato ottenuto qualche vantaggio", prosegue.

In questo caso, è chiaro che ci sono dubbi evidenti sul fatto che Martín avesse la sua Aprilia ferma nel momento in cui il semaforo si è spento, dato che questo non si vede in nessun momento del video, mentre la sua moto si muove effettivamente in avanti. Ma lo spagnolo ha potuto muovere la moto fino all'ultimo momento, per fermarla proprio nell'istante preciso in cui le luci rosse stavano per spegnersi, rispettando così il regolamento.

Nel caso in cui non lo avesse fatto, l'azione resta soggetta, come spiega la seconda parte dell'articolo, all'interpretazione dei commissari, che in questo caso hanno scelto di non sanzionarlo. In questo caso, la normativa parla del fatto che il pilota in questione abbia guadagnato o meno un vantaggio, qualcosa che avrà molteplici interpretazioni per tutti coloro che vedranno quanto accaduto. Detto questo, va sottolineato che Martin non ha guadagnato posizioni nel percorso verso la prima curva, ma le ha perse: partito quinto, è arrivato alla curva sesto, dopo essere stato superato da Fermin Aldeguer.