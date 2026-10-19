MotoGP

MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025

Il Gresini Racing insiste sul fatto che Alex Marquez non abbia perso la sua velocità nonostante i problemi legati all’infortunio e i risultati altalenanti ottenuti nel 2026.

Rachit Thukral

Pubblicato: 19 ott 2026, 15:03

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

La stagione MotoGP di Alex Marquez è ben lontana dalla stagione della sua esplosione dello scorso anno. Ci si aspettava che la stella del Gresini Racing costruisse sul successo del 2025 dopo aver ricevuto da Ducati una moto con specifiche ufficiali, ma quest’anno non è andato esattamente come lui o il suo team avrebbero sperato.

Dopo essersi affermato come uno dei piloti più costanti della griglia - lo scorso anno ha ottenuto almeno un piazzamento tra i primi due in 17 weekend su 22 - lo spagnolo si è ritrovato a vivere forti oscillazioni da una gara all’altra.

A soli cinque round dalla fine, langue in ottava posizione in campionato con 172 punti, meno della metà dei punti del fratello maggiore Marc. Il distacco da Fabio di Giannantonio della VR46, che corre con la sua stessa GP26 e ha affrontato le proprie difficoltà dopo la pausa estiva, è di ben 73 punti.

Ma Gresini resta certo che il 30enne non abbia perso nulla della velocità per cui è noto. Il team ritiene invece che sia ancora frenato da una spalla destra compromessa dopo essersi fratturato la clavicola in uno sfortunato incidente con Pedro Acosta al Gran Premio di Catalogna, nel mese di maggio.

"Sappiamo che dopo anni vincenti, gli anni successivi possono essere difficili. Almeno per ripetere gli stessi risultati", ha detto a Motorsport.com il direttore sportivo di Gresini, Michele Masini.

"Quest’anno, ad un certo punto, quando avevamo trovato un’ottima base ed un’ottima velocità come l’anno scorso, abbiamo avuto una brutta caduta a Barcellona, con un infortunio grave che lo ha fermato per un paio di gare.

"Ci sono anni in cui serve anche fortuna per ottenere risultati ed essere costanti. A volte dimentichiamo che gli infortuni fanno parte del gioco".

"Finora siamo stati un po’ sfortunati, ma sono davvero colpito e felice della sua velocità, perché non l’ha mai persa".

"Dopo l’infortunio, è tornato e ha dimostrato che la velocità c’era. È vero che non è ancora al 100% con la spalla destra dopo l’infortunio. Per guidare una MotoGP devi essere al 100%. Per esempio, se in questo momento sei al 95%, ti manca qualcosa".

"Ma cercheremo di massimizzare ogni weekend per provare a portare a casa buoni risultati".

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un inizio difficile

Alex Marquez era già in difficoltà all’inizio della stagione, con la GP26 che si è rivelata poco adatta al suo stile di guida. Questo lo ha fatto sentire incapace di sfruttare l’ultimo 20% delle prestazioni della moto, con la superiorità dell'Aprilia sulla Ducati ad aggravare i suoi problemi. Dopo le prime tre trasferte extraeuropee, infatti, aveva accumulato appena 28 punti.

Ma quando il campionato è tornato in Europa, Gresini ed Alex Marquez hanno finalmente trovato la giusta sintonia, e hanno interrotto la striscia vincente della Casa di Noale con una prestazione dominante a Jerez. Quella ritrovata forma sembrava proseguire nei round successivi, con Marquez vincitore della sprint di Barcellona e in lotta con Pedro Acosta per la vittoria nel Gran Premio.

Poi, la KTM di Acosta ha improvvisamente rallentato per un problema elettrico sul rettilineo opposto, lasciando a Marquez poco tempo per evitarlo. Pur essendo riuscito a non impattare il muro dopo essere stato spinto fuori pista ad alta velocità, è finito a terra con grande violenza e si è fratturato la clavicola.

Marquez è stato costretto a saltare le due gare successive al Mugello e a Balaton Park, mentre i problemi fisici persistenti lo hanno anche costretto ad abbandonare il suo rientro a Brno. Solo al GP d’Olanda - due round prima della pausa estiva - è riuscito a prendere di nuovo il via in una gara della domenica.

Da allora, il più giovane dei Marquez ha vissuto alti e bassi, ma deve ancora ritrovare il livello di costanza che lo aveva reso un contendente al titolo nel 2025.

Con un calendario diventato ancora più impegnativo nella seconda metà della stagione, con le ultime 10 gare programmate in appena 14 weekend, il peso è solo aumentato dal punto di vista fisico.

"Sto ancora faticando un po’ con la spalla", ha ammesso Marquez a Mandalika. "Quando sono rientrato dall’infortunio, non era male, perché era una gara, poi una settimana di pausa, una gara, una settimana di pausa, ed era abbastanza facile".

"Ma da Misano…. già in Austria ho faticato molto. In Giappone, con il volo lungo e tutto il resto, ho faticato di più, e qui ancora di più. Quindi è il motivo per cui risparmiamo un po’ di energia fisica e cerchiamo di non irritare troppo la spalla".

Errori ripetuti

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dal suo rientro, Alex Marquez ha anche commesso diversi errori insoliti per lui. Al GP di Germania, ha dato la colpa alla propria "eccessiva fiducia" dopo essere caduto mentre occupava un sicuro secondo posto alle spalle di Marc.

Allo stesso modo, quando la stagione è ripresa dopo la pausa estiva, era il pilota Ducati più veloce a Silverstone, ma ha gettato via le sue possibilità di podio con quello che ha descritto come un errore "inaccettabile". Più di recente, il weekend di Motegi si è trasformato in un completo disastro, quando ha commesso l’errore nel cambio marcia in due occasioni, salendo di rapporto quando avrebbe dovuto scalare entrando in curva.

Masini ha sottolineato che rialzarsi dopo le battute d’arresto fa parte della sfida che un pilota MotoGP affronta nella propria carriera.

"La cosa cruciale è che un pilota e il team insieme devono essere in grado a volte di resettare", ha detto.

"A volte devi affrontare condizioni diverse, che possono influenzare il tuo weekend. A volte, dopo una caduta, il pilota deve cambiare mentalità per resettare e capire cosa è successo. "Ma è anche normale che durante una stagione possa capitare un weekend pessimo".

Nessuna possibilità di raggiungere Marc Marquez

Il recente stato di forma di Alex Marquez riflette una tendenza più ampia all’interno del gruppo Ducati, con il divario tra Marc Marquez e il resto dei suoi piloti che si è allargato in modo significativo nella seconda metà della stagione.

Da quando la stagione è ripresa a Silverstone, Marc Marquez ha accumulato ben 163 punti grazie alle sue tre doppiette e a un altro successo nella Ssprint. Alex Marquez è stato il secondo miglior pilota Ducati per punti in quel periodo, ma i suoi 85 punti equivalgono a poco più della metà del bottino del fratello.

In casa Gresini, però, sono convinta che il livello di Alex Marquez sarebbe stato simile a quello del 2025, anche nel confronto con Marc, se fosse stato pienamente in forma.

"Devo dire che prima del weekend di Barcellona lui era lì, in alcuni momenti era persino più veloce di Marc", ha detto Masini. "Se devo pensare a prima dell’infortunio, devo dire che era allo stesso livello dell’anno scorso in termini di competizione con Marc".

"Nella seconda parte della stagione, dobbiamo ancora affrontare il recupero da questo infortunio, ma è vero che continuiamo ad avere Marc come riferimento in Ducati perché alcuni obiettivi per noi sono cambiati durante questa stagione".

"Ma vogliamo continuare a spingere perché dobbiamo raggiungere alcuni obiettivi, la classifica piloti e la classifica team nel campionato".

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante l’incostanza e gli errori evitabili, Alex Marquez ha messo insieme alcune prestazioni solide mentre faceva i conti con l’infortunio alla spalla. Nella Sprint di Aragon ha ottenuto un ottimo secondo posto, mentre ha anche lanciato un assalto nel finale contro Marc per la vittoria al GP di San Marino, anche se il fratello lo teneva sotto controllo.

Considerando le difficoltà che anche Di Giannantonio e Pecco Bagnaia hanno incontrato sulla GP26, Alex Marquez continua ad ottenere risultati rispettabili, anche se il distacco dalla vetta resta troppo ampio per un pilota del suo calibro.

Mentre Alex Marquez si prepara a chiudere un capitolo di quattro anni con Gresini, il team vuole concluderlo nel migliore dei modi. Lo spagnolo si è ricostruito nella squadra italiana dopo un periodo difficile in Honda, ed è ora maturo per una sella ufficiale, che avrà in KTM.

Masini resta convinto che la velocità di fondo di Alex non sia scomparsa e crede che la sua determinazione nel recupero possa ancora produrre risultati nei round conclusivi.

"Apprezzo la sua forza e la sua determinazione nel tornare al massimo livello, al livello più alto possibile", ha detto Masini del suo rientro.

"Ha comunque fatto tutto il necessario per recuperare dopo ogni sessione, dopo ogni gara. È vero che queste gare consecutive non ci aiutano molto in termini di recupero, ma lui sta ancora cercando il modo di essere veloce, e sta funzionando".

"Cercheremo di massimizzare ogni weekend per provare a portare a casa buoni risultati. Sono davvero orgoglioso di lui. Abbiamo le ultime gare per mettere tutto insieme con questo team e ottenere molti risultati".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar



WEC



WEC



6h di Barcellona



35 min



WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar





MotoGP | I piloti credono che le 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare



MotoGP



MotoGP



Indonesia



1 g



MotoGP | I piloti credono che le 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare





MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite



MotoGP



MotoGP 2 g



MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite

More from

Alex Marquez





MotoGP | Alex Marquez: "Arrivano circuiti in cui Marc dovrà fare i suoi giochi di prestigio"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



5 g



MotoGP | Alex Marquez: "Arrivano circuiti in cui Marc dovrà fare i suoi giochi di prestigio"





MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi



MotoGP



MotoGP



Indonesia



7 g



MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi





MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza



MotoGP



MotoGP



Indonesia



10 g



MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza

More from

Gresini Racing





MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona



MotoGP



MotoGP



Australia



5 h



MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona





MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero



MotoGP



MotoGP 5 g



MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero





MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona



MotoGP



MotoGP



Indonesia



8 g



MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

Ultime notizie





WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



35 min



WEC | Toyota Campione Costruttori: la risposta a chi dubitava della sua forza anche con le Hypercar





F1 | Ferrari: è pronto il pacchetto completo per Austin, la SF-26 cerca la sua nuova anima



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



1 h



F1 | Ferrari: è pronto il pacchetto completo per Austin, la SF-26 cerca la sua nuova anima





F1 | Mercedes: a Singapore ha debuttato la tuta traspirante di nuova generazione sviluppata da OMP



Formula 1



F1 Formula 1 1 h



F1 | Mercedes: a Singapore ha debuttato la tuta traspirante di nuova generazione sviluppata da OMP





WEC | Ferrari abdica a testa alta: "Complimenti a Toyota, il podio della 499P #50 era il massimo possibile"



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



1 h



WEC | Ferrari abdica a testa alta: "Complimenti a Toyota, il podio della 499P #50 era il massimo possibile"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti