MotoGP: ecco Oliveira coi colori KTM 2021

La KTM ha pubblicato la prima immagine in veste di pilota ufficiale di Miguel Oliveira, che nel 2021 sarà in MotoGP come compagno di Brad Binder.

Il portoghese, al debutto nella serie nel 2019, lo scorso anno ha centrato i suoi primi successi con il team Tech3 di Herve Poncharal e per questa stagione sostituirà Pol Espargaro, passato in Honda.

La KTM deve ancora presentare ufficialmente la moto 2021, ma intanto ecco il duo Oliveira-Binder con l'abbigliamento ufficiale.

Bisognerà ancora attendere, invece, per vedere i nuovi colori vestiti da Danilo Petrucci, che sarà in Tech3 con Iker Lecuona, ma senza lo sponsor Red Bull sulle carene.