MotoGP | Ecco l'ipotetica griglia di Portimao secondo i test

Con le due giornate di test a Portimao si è conclusa la pre-stagione 2023 della MotoGP e presto si inizierà a fare sul serio. Il mondiale inizierà il weekend dal 24 al 26 marzo sulla stessa pista con il Gran Premio del Portogallo. Raccogliendo i migliori tempi di ogni pilota abbiamo formato quella che sarebbe la griglia di partenza, chiarendo che si tratta solo di una ripresa dei dati e che non significa nulla in concreto.

No, con questo articolo non stiamo facendo una previsione di come sarà la griglia di partenza, anche se sembra evidente che Ducati sia il team e il marchio da battere. Bisogna considerare che nei test ognuno segue un programma di lavoro e nessuno sa cosa cerca l’avversario. Ma, con i migliori tempi in Algarve, questa sarebbe la griglia 2023 della MotoGP.

I piloti e i team che hanno completato più giri nei test MotoGP 2023 a Portimao

In quanto a chilometri, Yamaha ne ha accumulati più di tutti completando più giri con i due piloti ufficiali nelle due giornate di test a Portimao.

Franco Morbidelli è stato il pilota che ha completato più giri sia nella prima giornata (95, cinque di più di Quartararo) che nella seconda (89, un giro in più del francese). Dall’altra parte, Fabio Di Giannantonio (unfit per la caduta del Day 1) e Stefan Bradl hanno girato solo il sabato, per cui non hanno fatto segnare giri nella seconda giornata.

Pilota Team Giorno 1 Giorno 2 Giri Franco Morbidelli Yamaha Racing Team 95 89 187 Fabio Quartararo Yamaha Racing Team 90 88 178 Maverick Viñales Aprilia Racing 88 82 170 Marco Bezzecchi VR46 Racing 76 86 162 Álex Rins LCR Honda 77 85 162 Marc Márquez Repsol Honda 78 76 154 Miguel Oliveira RNF Team 75 72 147 Takaaki Nakagami LCR Honda 74 72 146 Pol Espargaró GASGAS Tech3 64 79 143 Jorge Martín Pramac Racing 63 77 140 Pecco Bagnaia Ducati Team 78 61 139 Jack Miller KTM Factory Racing 58 80 138 Álex Márquez Gresini Racing 65 72 137 Augusto Fernández GASGAS Tech3 72 64 136 Joan Mir Repsol Honda 74 61 135 Michele Pirro Ducati Test Team 70 62 132 Brad Binder KTM Factory Racing 69 62 131 Luca Marini VR46 Racing 65 64 129 Raúl Fernández RNF Team 64 63 127 Johann Zarco Pramac Racing 57 69 126 Enea Bastianini Ducati Team 52 66 118 Aleix Espargaró Aprilia Racing 60 52 112 Stefan Bradl Honda Test Team 72 - 72 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 50 - 50

E se vuoi vedere i tempi giorno per giorno...

Tempi e posizioni della prima giornata di test MotoGP 2023 a Portimao

Posizione Pilota Moto Tempo 1 Pecco Bagnaia DUCATI 1'38.771 2 Luca Marini DUCATI 0.234 3 Maverick Viñales APRILIA 0.254 4 Alex Márquez DUCATI 0.565 5 Raúl Fernández APRILIA 0.689 6 Miguel Oliveira APRILIA 0.695 7 Marco Bezzecchi DUCATI 0.837 8 Fabio Quartararo YAMAHA 0.843 9 Fabio Di Giannantonio DUCATI 0.870 10 Jorge Martín DUCATI 0.872 11 Alex Rins HONDA 0.875 12 Aleix Espargaró APRILIA 0.877 13 Johann Zarco DUCATI 0.945 14 Joan Mir HONDA 1.005 15 Brad Binder KTM 1.152 16 Jack Miller KTM 1.216 17 Enea Bastianini DUCATI 1.238 18 Stefan Bradl HONDA 1.391 19 Marc Márquez HONDA 1.399 20 Michele Pirro DUCATI 1.565 21 Franco Morbidelli YAMAHA 1.643 22 Pol Espargaró KTM 1.736 23 Takaaki Nakagami HONDA 1.871 24 Augusto Fernández KTM 2.000

Tempi e posizioni della seconda giornata di test MotoGP 2023 a Portimao

Posizione Pilota Moto Tempo 1 Pecco Bagnaia DUCATI 1'37.968 2 Johann Zarco DUCATI 0.296 3 Fabio Quartararo YAMAHA 0.334 4 Luca Marini DUCATI 0.342 5 Marco Bezzecchi DUCATI 0.383 6 Enea Bastianini DUCATI 0.405 7 Alex Márquez DUCATI 0.434 8 Jorge Martín DUCATI 0.466 9 Brad Binder KTM 0.512 10 Aleix Espargaró APRILIA 0.601 11 Miguel Oliveira APRILIA 0.616 12 Maverick Viñales APRILIA 0.710 13 Joan Mir HONDA 0.794 14 Marc Márquez HONDA 0.810 15 Alex Rins HONDA 0.814 16 Raúl Fernández APRILIA 0.886 17 Jack Miller KTM 0.941 18 Pol Espargaró KTM 1.006 19 Franco Morbidelli YAMAHA 1.098 20 Takaaki Nakagami HONDA 1.341 21 Augusto Fernández KTM 1.699 22 Michele Pirro DUCATI 2.131