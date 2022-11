MotoGP | Ecco le entry list ufficiali del 2023 di tutte le classi

Carica lettore audio

Come di consueto, alla vigilia del Gran Premio di Valencia, che conclude la stagione, la FIM ha diffuso le entry list del prossimo anno. Quella della MotoGP vede l’assenza di Suzuki e alcuni cambiamenti che sono ormai già noti, mentre Moto2 e Moto3 vedono diverse novità. Prima fra tutte l’assenza del campione in carica nella classe cadetta: Izan Guevara infatti passerà in Moto2, così come Dennis Foggia. Nella classe di mezzo non ci sarà Augusto Fernandez, in lotta per il campionato, che debutterà in MotoGP.

Moto3

Izan Guevara verrà promosso in Moto2 e non si schiera dunque sulla griglia della Moto3 per difendere il titolo. Mancherà all’appello anche Dennis Foggia, uno dei punti di riferimento della categoria che passerà alla classe intermedia. Restano così a combattere per il mondiale nella classe cadetta i ben noti Jaume Masia, Xavier Artigas, Tatsuki Suzuki e Ayumu Sasaki. Ma questi sono solo alcuni dei nomi che potranno regalare spettacolo in Moto3 il prossimo anno, la battaglia si preannuncia accesa.

C’è molta Italia sulla griglia di partenza, con cinque piloti a difendere il tricolore: nel 2023 farà ritorno Matteo Bertelle, fermo per gran parte di questa stagione a causa di un infortunio alla gamba che lo ha costretto a restare in disparte. Grande ritorno anche per Romano Fenati, che si rilancia con il team Snipers e sarà compagno di squadra proprio di Bertelle. Confermata la presenza di Riccardo Rossi e di Stefano Nepa, mentre Filippo Farioli debutterà nel 2023 con il team KTM Tech3.

Numero Pilota Nazionalità Team Moto 5 Jaume Masia Spagnola Leopard Racing Honda 6 Ryusei Yamanaka Giapponese GasGas Aspar Team GasGas 7 Filippo Farioli Italiana Red Bull KTM Tech3 KTM 10 Diogo Moreira Brasiliana MT Helmets - MSI KTM 18 Matteo Bertelle Italiana Rivacold Snipers Team Honda 19 Scott Ogden Inglese Visiontrack Racing Team Honda 20 Lorenzo Fellon Francese CIP Green Power KTM 22 Ana Carrasco Spagnola BOE Motorsports KTM 24 Tatsuki Suzuki Giapponese Leopard Racing Honda 27 Kaito Toba Giapponese SIC58 Squadra Corse Honda 38 David Salvador Spagnola CIP Green Power KTM 43 Xavier Artigas Spagnola CFMoto Racing PruestelGP CFMoto 44 David Munoz Spagnola BOE Motorsports KTM 48 Ivan Ortola Spagnola Angeluss MTA Team KTM 53 Deniz Oncu Turca Red Bull KTM Ajo KTM 54 Riccardo Rossi Italiana SIC58 Squadra Corse Honda 55 Romano Fenati Italiana Rivacold Snipers Team Honda 63 Syarifuddin Azman Malese MT Helmets - MSI KTM 64 Mario Suryo Aji Indonesiana Honda Team Asia Honda 66 Joel Kelso Australiana CFMoto Racing PruestelGP CFMoto 70 Joshua Whatley Inglese Visiontrack Racing Team Honda 71 Ayumu Sasaki Giapponese Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 72 Taiyo Furusato Giapponese Honda Team Asia Honda 80 David Alonso Colombiana GasGas Aspar Team GasGas 82 Stefano Nepa Italiana Angeluss MTA Team KTM 95 Colin Veijer Olandese Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 96 Daniel Holgado Spagnola Red Bull KTM Tech3 KTM 99 Jose Antonio Rueda Spagnola Red Bull KTM Ajo KTM

Moto2

Il titolo del 2022 è ancora da decidere, ma sicuramente uno dei due contendenti non ci sarà il prossimo anno: Augusto Fernandez passerà in MotoGP dopo la gara di Valencia. Resta solo da capire se lo farà da campione del mondo o meno. Resterà invece in Moto2 Ai Ogura, che sarà dunque uno dei punti di riferimento, insieme al veterano Sam Lowes e agli altri che si sono resi protagonisti in questa stagione.

Fra questi ci sono ben due italiani: parliamo di Celestino Vietti, leader del campionato per la prima parte dell’anno, e Tony Arbolino, che sta tirando fuori gli artigli. Questi due sono confermati anche per il 2023 e sono determinati a portare in alto la bandiera italiana. Ma non saranno gli unici rappresentanti del nostro paese: Lorenzo Dalla Porta continua nella classe intermedia, così come Niccolò Antonelli. Debutta in Moto2 Dennis Foggia e con il romano il numero di piloti italiani sale a quota cinque.

Numero Pilota Nazionalità Team Moto 3 Lukas Tulovic Tedesca Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 4 Sean Dylan Kelly Americana American Racing Kalex 5 Kohta Nozane Giapponese Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex 7 Barry Baltus Belga RW Racing GP Kalex 11 Sergio Garcia Spagnola Flexbox HP40 Kalex 12 Filip Salac Ceca Gresini Racing Moto2 Kalex 13 Celestino Vietti Italiana Fantic Motor Kalex 14 Tony Arbolino Italiana ELF Marc VDS Racing Team Kalex 15 Darryn Binder Sudafricana Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 16 Joe Roberts Americana Italtrans Racing Team Kalex 17 Alex Escrig Spagnola MV Agusta Forward Team MV Agusta 18 Manuel Gonzalez Spagnola Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex 19 Lorenzo Dalla Porta Italiana Pertamina Mandalika SAG Racing Team Kalex 21 Alonso Lopez Spagnola SpeedUp Racing Boscoscuro 22 Sam Lowes Inglese ELF Marc VDS Racing Team Kalex 23 Niccolò Antonelli Italiana Fantic Motor Kalex 24 Marcos Ramirez Spagnola MV Agusta Forward Team MV Agusta 28 Izan Guevara Spagnola GasGas Aspar Team Kalex 33 Rory Skinner Inglese American Racing Kalex 35 Somkiat Chantra Thailandese Idemitus Honda Team Asia Kalex 37 Pedro Acosta Spagnola Red Bull KTM Ajo Kalex 40 Aron Canet Spagnola Flexbox HP40 Kalex 52 Jeremy Alcoba Spagnola Gresini Racing Moto2 Kalex 54 Fermin Aldeguer Spagnola SpeedUp Racing Boscoscuro 64 Bo Bendsneyder Olandese Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 71 Dennis Foggia Italiana Italtrans Racing Team Kalex 75 Albert Arenas Spagnola Red Bull KTM Ajo Kalex 79 Ai Ogura Giapponese Idemitsu Honda Team Asia Kalex 84 Zonta VD Goorbergh Olandese RW Racing GP Kalex 96 Jake Dixon Inglese GasGas Aspar Team Kalex MotoGP Non può mancare all'appello la classe regina, che non vede grandi stravolgimenti per il prossimo anno. Certo, l'assenza di Suzuki si farà sentire, ma a parte qualche novità di mercato e alcuni esordi non ci saranno troppe novità. Massiccia è la presenza dei piloti italiani, che sulla griglia della MotoGP saranno ben sei, di cui uno grande favorito per il titolo questo fine settimana a Valencia. Pecco Bagnaia è il portabandiera, mentre Enea Bastianini farà coppia con lui nel team ufficiale e sarà una squadra incredibile. Pronti a dare battaglia anche Luca Marini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Numero Pilota Nazionalità Team Moto 5 Johann Zarco Francese Prima Pramac Racing Ducati * 10 Luca Marini Italiana Mooney VR46 Racing Team Ducati * 12 Maverick Vinales Spagnola Aprilia Racing Aprilia 20 Fabio Quartararo Francese Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 21 Franco Morbidelli Italiana Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 23 Enea Bastianini Italiana Ducati Lenovo Team Ducati 25 Raul Fernandez Spagnola RNF MotoGP Team Aprilia * 30 Takaaki Nakagami Giapponese LCR Honda Idemitsu Honda * 33 Brad Binder Sudafricana Red Bull KTM Factory Racing KTM 36 Joan Mir Spagnola Repsol Honda Team Honda 37 Augusto Fernandez Spagnola Tech3 GasGas Factory Racing GasGas * 41 Aleix Espargaro Spagnola Aprilia Racing Aprilia 42 Alex Rins Spagnola LCR Honda Castrol Honda * 43 Jack Miller Australiana Red Bull KTM Factory Racing KTM 44 Pol Espargaro Spagnola Tech3 GasGas Factory Racing GasGas * 49 Fabio Di Giannantonio Italiana Gresini Racing MotoGP Ducati * 63 Francesco Bagnaia Italiana Ducati Lenovo Team Ducati 72 Marco Bezzecchi Italiana Mooney VR46 Racing Team Ducati * 73 Alex Marquez Spagnola Gresini Racing MotoGP Ducati * 88 Miguel Oliveira Portoghese RNF MotoGP Team Aprilia * 89 Jorge Martin Spagnola Prima Pramac Racing Ducati * 93 Marc Marquez Spagnola Repsol Honda Team Honda *Pilota di un team indipendente