MotoGP | Ecco le date delle presentazioni dei team per la stagione 2023

La stagione 2023 è ormai alle porte, quello che sarà il campionato più lungo della storia e con il maggior numero di tappe fuori dall’Europa sta per cominciare. Tante saranno le novità, a partire dal nuovo format che prevede l’introduzione della Sprint Race il sabato. I team si stanno preparando ai primi test pre-stagionali, che saranno solo un assaggio della stagione 2023. Nel frattempo, per la maggior parte delle squadre tutto è pronto per presentare le moto e i piloti.

Occhi puntati sui team ufficiali, con Ducati che schiera la coppia Pecco Bagnaia-EneaBastianini e Honda che porta in pista i due campioni del mondo Marc Marquez e Joan Mir. Importante sarà anche l’inverno di Yamaha, che con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli punta a tornare in vetta. C’è molta carne sul fuoco anche per le squadre satellite, con cambi di costruttori, nuovi piloti ma anche tante conferme.

Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si comincia proprio con la Casa di Iwata, che toglierà i veli alla M1 il 17 gennaio. Seguirà il team Gresini, che svelerà la Ducati di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio il 21 gennaio. Sarà poi il turno del team campione in carica: Ducati torna a Madonna di Campiglio per presentare la DesmosediciGP23 (per la prima volta nella storia del marchio, la presentazione sarà congiunta con Ducati SBK), mentre il giorno seguente sarà la volta del team Pramac.

KTM conclude il giro di presentazioni di gennaio svelando la propria moto il 26, mentre bisogna attendere fino al 25 febbraio per vedere la RC213V di Marc Marquez e Joan Mir. Al momento il team Repsol è l’unico a togliere i veli alla moto nel mese di febbraio, dove si svolgeranno i test invernali a Sepang. Chiudono il calendario il team Tech3 GasGas, che si presenterà il 4 marzo e la formazione ufficiale Aprilia, che svelerà la RS-GP il 10 marzo. L’ultimo è il team RNF, che toglierà i veli all’Aprilia il giorno 16 marzo. Mancano all’appello ancora LCR e il team Mooney VR46.

Le date delle presentazioni dei team per il 2023

Team Moto Giorno presentazione Luogo e ora Monster Energy Yamaha YZR-M1 17 gennaio Gresini Racing MotoGP DesmosediciGP 21 gennaio Ducati Lenovo Team DesmosediciGP 23-24 gennaio Prima Pramac Racing DesmosediciGP 25 gennaio KTM Factory Racing RC16 26 gennaio Repsol Honda Team RC213V 25 febbraio Tech3 GASGAS Factory Racing RC16 4 marzo RNF MotoGP Team RS-GP 16 marzo Aprilia Racing Team RS-GP 10 marzo LCR Honda RC213V TBC Mooney VR46 Racing Team DesmosediciGP TBC