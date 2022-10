MotoGP | Ecco le date dei test della stagione 2023

Carica lettore audio

La MotoGP ha definito per intero il programma dei test collettivi per la stagione 2023. Come era già stato annunciato diversi mesi fa, quest'anno si tornerà a girare a Valencia a due soli giorni dalla conclusione del campionato, con la possibilità di assistere già a diversi cambi di casacca.

Rispetto al passato, la differenza è che il Ricardo Tormo ci sarà una sola giornata di test, che andrà in scena il martedì successivo al Gran Premio, quindi nella data dell'8 novembre.

Come già annunciato, le due location per i test pre-campionato della classe regina saranno invece Sepang come da tradizione e Portimao, che nel 2023 prenderà il posto del Qatar come tappa di apertura del Mondiale. Ora però abbiamo a disposizione anche le date.

La prima presa di contatto sarà il tradizionale shakedown riservato a rookie e collaudatori, che andrà in scena sul tracciato malese dal 5 al 7 febbraio. Dopo una pausa di due giorni, dal 10 dello stesso mese il Sepang International Circuit sarà a disposizione di tutte le squadre e i piloti per tre giornate, quindi fino al 12 febbraio compreso.

A seguire ci sarà quasi un mese di pausa, che servirà alle squadre per lavorare sui prototipi 2023 e finalizzarli in vista della via del Mondiale, previsto per l'ultima domenica di marzo. L'11 e 12 marzo, però, il circuito dell'Algarve ospiterà anche le ultime due giornate di test del pre-campionato.

Inoltre, sono state ufficializzate anche le date dei due test in stagione, che si terranno dopo i Gran Premi di Spagna e di San Marino, con una giornata ciascuno. L'1 maggio i team lavoreranno, dunque, a Jerez, mentre l'11 settembre saranno in pista a Misano.

Di seguito, ecco il programma completo dei test 2023:

8 novembre 2022: Valencia

5-7 febbraio 2023: Shakedown Sepang

10-12 febbraio 2023: Sepang

11-12 marzo 2023: Portimao

1 maggio 2023: Jerez

11 settembre 2023: Misano