MotoGP | Ecco la prima foto di Marc Marquez in pista sulla Ducati

11 stagioni da pilota Honda, 59 vittorie, 6 titoli iridati sono diventati in un attimo solo il passato. Un passato vicino, ma percettibilmente lontano. Marc Marquez , alle ore 11:15 di questa mattina, ha fatto il suo esordio in sella alla Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini Racing, nel corso dei test invernali 2024 di MotoGP.

L'8 volte iridato è entrato in pista con la sua nuova arma, per l'occasione vestita di blu scuro e agghindata con tocchi di rosso e piccole pennellate di blu più chiaro sulle fiancate, con il solo 93 affisso sul cupolino e nel suo nuovo box per ricordare a tutti e ricordare allo stesso Marc l'inizio di una nuova, grande avventura. Forse la più difficile, ma potenzialmente esaltante per com'è nata e per quello che potrebbe tornare a fare tra pochi mesi: lottare per la vittoria.

In un solo colpo, Marc si è messo alle spalle anni difficili, partiti dal tremendo infortunio al braccio destro sul tracciato di Jerez de la Frontera, sede del Gran Premio di Spagna 2020 di MotoGP, in cui stava mettendo in piedi una delle rimonte più incredibili della storia della categoria.

Photo by: Lewis Duncan Marc Marquez, Gresini Racing MotoGP

Da quel momento, senza il suo apporto in pista e ai box, Honda ha perso la strada per sviluppare la moto. Quando Marquez è tornato a gareggiare si è trovato una RC213V molto diversa da quella che aveva lasciato e distante dalle sue preferenze. I risultati ottenuti negli ultimi anni sono stati la perfetta fotografia di quelle difficoltà.

Ora si apre un nuovo capitolo, in sella alla moto che dovrebbe essere stata quella utilizzata da Johann Zarco nel corso della stagione appena terminata. Marc non parlerà con i media alla fine della giornata, per via del divieto imposto dal team Honda Repsol, la sua ex squadra.

Marquez rimarrà muto fino all'ultimo giorno dell'anno, per poi poter iniziare la sua avventura con Gresini e Ducati anche dal punto di vista comunicativo-verbale. A tal proposito, Marc potrà anche non parlare, ma non è escluso che possa già lanciare segnali in questo primo giorno di test.

D'altronde, come ha insegnato lo psicologo Paul Watzlawick con i suoi assiomi della comunicazione: non comunicare è impossibile...