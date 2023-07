MotoGP | Ecco la livrea con cui Crutchlow correrà a Motegi

Come già anticipato qualche giorno fa da Motorsport.com, Cal Crutchlow disputerà il Gran Premio del Giappone come wild card. Il britannico tornerà a gareggiare in sella alla M1 e lo farà sulla pista di Motegi, nella gara di casa di Yamaha con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team. Cructhlow è il tester ufficiale della Casa di Iwata dal 2021 e già ad agosto svolgerà un test per prepararsi alla gara che disputerà dal 29 settembre al 1 ottobre.

Per Cal questa sarà la prima gara da wild card da quando è tester ufficiale: le presenze in gara degli scorsi anni infatti erano dovute a sostituzioni, prendendo parte a 10 gran premi tra il 2021 e il 2022. Per Yamaha sarà fondamentale il support il Test Team, considerando il periodo difficile che sta attraversando. Mancando infatti la squadra satellite, la Casa di Iwata sta correndo ai ripari con la coppia ufficiale formata da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, che sarà supportata da Crutchlow in Giappone.

Cal Crutchlow, YAMALUBE RS4GP Racing Team Photo by: Yamaha MotoGP

Nell’annuncio ufficiale della presenza di Cal a Motegi, Yamaha ha svelato anche la livrea con cui scenderà in pista. Si presenta un po’ differente rispetto alle due M1 del team ufficiale: il nero e il blu spiccano, così come la squadra di Quartararo e Morbidelli. Tuttavia, la Yamaha di Crutchlow ha dei dettagli rossi e bianchi che riprendono un po’ la vecchia e classica livrea Yamaha.

“Sono felice di avere l’opportunità di correre a Motegi con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team”, spiega Crutchlow. “Come tester ufficiale di Yamaha, faccio tutto quel che posso per sviluppare la M1. Il Gran Premio in Giappone è una buona opportunità per provare componenti del prototipo in un setting di gara. Non vedo l’ora di lavorare con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team, iniziando con un test che faremo ad agosto. Sono sicuro che staremo bene insieme. Lavoreremo sodo per raccogliere più informazioni possible per Yamaha”.

Kazutoshi Seki, YMC MotoGP Project Leader, dichiara: “Credo che questa wild card rappresenterà un punto di svolta significativo per migliorare le prestazioni della YZR-M1. Gli ingegneri stanno lavorando molto duramente e la partecipazione di Cal al GP del Giappone giova al miglioramento della YZR-M1 per il team ufficiale, non solo per questa stagione ma anche per la prossima”.