MotoGP | Ecco la KTM RC16 2024 di Miller e Binder

Nei test di Sepang della MotoGP, la KTM è apparsa in ombra in termini di cronometro, ma di certo non è rimasta a guardare quando si è trattato di portare in pista aggiornamenti e novità interessanti dal punto di vista tecnico. Oggi, la squadra austriaca svela i colori della RC16 che anche quest’anno verrà affidata a Jack Miller e Brad Binder.

La coppia di piloti ha già avuto modo di provare la nuova arma di KTM durante i tre giorni di test in Malesia, promuovendo le novità portate anche se il lavoro di selezione da fare è elevato. Ora però è il momento di dimenticare il camouflage che abbiamo visto nei test per sviare i rivali e di vedere la nuova RC16 del 2024, che si presenta senza cambiamenti rilevanti in termini di livrea. Praticamente identica a quella dello scorso anno, ha i colori caratteristici del marchio austriaco, che ormai è un carattere distintivo della RC16. Blu, arancio e un tocco di giallo, con la scritta Red Bull che campeggia dando una sfumatura rossa: ecco la nuova arma di KTM.

Le grandi novità che abbiamo visto nei test di Sepang in termini di aerodinamica non sono apparse sulle moto che KTM ha presentato quest'oggi. Quello che abbiamo visto con l'ormai nota livrea camouflage probabilmente sarà di nuovo in pista nei test di Lusail, in programma all'inizio della prossima settimana.

Il 2024 sarà un anno importante per KTM, che dal suo rientro in MotoGP ha dimostrato una grande e costante crescita fino a firmare diversi successi nell’arco delle stagioni. Il lavoro del tester Dani Pedrosa è stato fondamentale e da quest’anno lo spagnolo può contare anche sul contributo di Pol Espargaro, uno dei piloti che ha avuto un ruolo fondamentale nel progresso del marchio austriaco.

Lo scorso anno ha dimostrato di poter essere il primo rivale dell’imbattibile Ducati e anche nella stagione che sta per iniziare, KTM vuole confermarsi come seconda forza in campo, grazie alle novità importanti che abbiamo visto durante i test invernali, ma anche in occasione dello shakedown, dove sono entrati in azione proprio Pedrosa ed Espargaro.