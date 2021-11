MotoGP | ecco la entry list 2022, ma il team VR46 è senza Aramco

La stagione 2021 si è conclusa a Valencia domenica scorsa e, come di consueto, a distanza di poche ora dalla fine del campionato, la FIM diffonde la entry list ufficiale per la stagione successiva. Il 2022 vedrà lo stravolgimento più grande, sarà la prima senza Valentino Rossi dopo più di vent’anni. Farà sicuramente strano inizialmente, ma non mancano nomi di piloti che il prossimo anno ci faranno divertire.

Proprio Valentino Rossi è ancora protagonista nonostante non indossi il casco: dal 2022 infatti il suo team debutterà in MotoGP, tuttavia nella entry list diffusa oggi non figura ancora Aramco, sponsor del VR46 Racing Team. La telenovela continua, dunque, e l’incertezza riguardo l’accodo raggiunto tra le due parti regna ancora sovrana.

Nell’attesa di conoscere l’esito della partnership tra VR46 e Aramco, vediamo che la entry list del 2022 non riserva grandi sorprese, soprattutto per quanto riguarda i top team. L'unica novità è rappresentata dalla presenza di otto Ducati in pista, un numero massiccio che, viste le prestazioni del 2021, impensierisce non poco gli avversari.

Nella entry list, accanto al nome di Fabio Quartararo figura il numero 20, a conferma di quanto affermato dal campione del mondo in carica, che decide di non usare il numero 1 per il prossimo anno. A fianco del francese troveremo Franco Morbidelli, che tuttavia abbiamo già visto in azione sulla M1 ufficiale nell’ultima parte della stagione appena conclusa.

Per quanto riguarda i rookie, nel 2022 ne avremo ben cinque, di cui due italiani. A fare il salto nella classe regina il prossimo anno ci sarà Fabio Di Giannantonio, che correrà con il team Gresini a fianco di Enea Bastianini e userà il numero 49. Cambia il 21 usato fino ad ora perché già occupato da Morbidelli. Ritorno al passato per Marco Bezzecchi, che debutta nel VR46 Racing Team e troverà il confermato Luca Marini, riformando la squadra. Bez mantiene il numero 72.

Dopo una stratosferica battaglia mondiale, passano in MotoGP i due contendenti al titolo Moto2: Remy Gardner, che avrà sempre il numero 87, prenderà il posto di Danilo Petrucci nel team Tech 3 KTM e sarà compagno di squadra di Raul Fernandez, che sostituisce il connazionale Iker Lecuona e manterrà il numero 25. Infine ecco Darryn Binder, promosso in MotoGP direttamente dalla Moto3, fra le numerose polemiche amplificate dall’incidente di Portimao che è costato il mondiale a Dennis Foggia. Il sudafricano affiancherà Andrea Dovizioso nel riformato team WithU Yamaha RNF e conferma il numero 40.

N° PILOTA NAZIONE TEAM MOTO 4 Andrea Dovizioso Italia WithU Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha 5 Johann Zarco Francia Pramac Racing Ducati 10 Luca Marini Italia VR46 Racing Team Ducati 12 Maverick Vinales Spagna Aprilia Racing Aprilia 20 Fabio Quartararo Francia Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 21 Franco Morbidelli Italia Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 23 Enea Bastianini Italia Gresini Racing MotoGP Ducati 25 Raul Fernandez Spagna Tech 3 KTM Factory Racing KTM 30 Takaaki Nakagami Giappone LCR Honda Idemitsu Honda 33 Brad Binder Sudafrica Red Bull KTM Factory Racing KTM 36 Joan Mir Spagna Team Suzuki Ecstar Suzuki 40 Darryn Binder Sudafrica WithU Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha 41 Aleix Espargaro Spagna Aprilia Racing Aprilia 42 Alex Rins Spagna Team Suzuki Ecstar Suzuki 43 Jack Miller Australia Ducati Lenovo Team Ducati 44 Pol Espargaro Spagna Repsol Honda Team Honda 49 Fabio Di Giannantonio Italia Gresini Racing MotoGP Ducati 63 Francesco Bagnaia Italia Ducati Lenovo Team Ducati 72 Marco Bezzecchi Italia VR46 Racing Team Ducati 73 Alex Marquez Spagna LCR Honda Castrol Honda 87 Remy Gardner Australia Tech 3 KTM Factory Racing KTM 88 Miguel Oliveira Portogallo Red Bull KTM Factory Racing KTM 89 Jorge Martin Spagna Pramac Racing Ducati 93 Marc Marquez Spagna Repsol Honda Team Honda