MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

Il cambio di era in MotoGP, con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico per la stagione 2027, insieme all'accordo dei costruttori per restare nel campionato fino alla fine del 2031, annunciato venerdì a Brno, provocheranno il più grande scossone sulla griglia della classe regina in molti anni. Cambiamenti che si sono concretizzati a poco a poco dall'inizio dell'anno, ma che, al momento, non sono stati confermati, al di là della conferma di Marco Bezzecchi in Aprilia, che ha infranto il patto tra tutti i costruttori di non annunciare accordi con i piloti prima di firmare il "Patto della Concordia" con MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), l'antica Dorna.

Da allora sono emersi molti movimenti, infatti tutta la griglia è praticamente chiusa a eccezione del team Tech 3, struttura satellite della KTM. Ma non uno solo è stato confermato ufficialmente, al di là di quelli che avevano un contratto, ovvero Johann Zarco, Toprak Razgatlioglu e il rookie Diogo Moreira, che potrebbe anche muoversi, anche se sempre all'interno dei ranghi della Honda.

Presumibilmente, questo lunedì inizierà il domino degli annunci, anche se la coincidenza con il test di Brno, nel quale una decina di piloti proveranno le moto del 2027 con gli pneumatici Pirelli, potrebbe ritardare il colpo di partenza, per quanto nel corso della prossima settimana verranno svelati i principali movimenti.

Marc Marquez proseguirà altre due stagioni con la Ducati. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tutto fa pensare che il primo annuncio sarà il rinnovo di Marc Marquez per due stagioni con la Ducati. Da qui in avanti, i costruttori saranno i primi a mostrare i loro ingaggi, rinnovi o, in alcuni casi, addii, che quest'anno saranno molto numerosi e, in tutti i casi, molto sentiti, dato che stiamo parlando di piloti con molte stagioni alle spalle che, proprio ora, non hanno una moto per il prossimo anno.

Ducati, dopo il rinnovo di Marquez, annuncerà l'addio di Pecco Bagnaia e l'ingaggio dello spagnolo Pedro Acosta.

Gli annunci dei costruttori

Aprilia, che si era già portata avanti con il rinnovo di Bezzecchi, annuncerà l'ingaggio di Pecco, e vuole farlo immediatamente dopo perché non vuole che l'italiano resti "senza squadra" più a lungo del necessario. Presumibilmente, la Casa di Noale confermerà che Jorge Martin non continuerà con loro.

KTM non ha particolare fretta di rendere pubblici i suoi ingaggi, ma si prevede che annunci l'arrivo di Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio nel corso della settimana.

Ai Ogura sarà annunciato ufficialmente dalla Yamaha alla fine del mese, dopo la gara di Assen. Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Neppure i costruttori giapponesi hanno fretta e, probabilmente, aspetteranno ancora di più per farlo. Yamaha, come minimo, aspetterà la fine di giugno, dopo il GP d'Olanda, per annunciare Martín e Ai Ogura, la sua formazione ufficiale per il 2027.

Honda è sine die per annunciare l'ingaggio di Fabio Quartararo come suo nuovo pilota di riferimento, e si prenderà ancora del tempo per decidere se ad accompagnare il francese nel team ufficiale sarà David Alonso o Diogo Moreria.

Gli annunci dei team privati

Da qui in avanti, il resto dei team scoprirà le proprie carte. Nel caso di LCR-Honda, se Moreira farà il salto al team ufficiale HRC, sarà Alonso a prendere il suo posto, mentre Johann Zarco, in attesa di potersi riprendere dai suoi infortuni, ha il contratto garantito per il 2027.

La Yamaha Pramac ha Toprak Razgatlioglu sotto contratto, e al suo fianco un altro rookie della Moto2 farà il salto, lo spagnolo Izan Guevara.

Un altro team che ha la sua formazione definita è il Gresini Racing, che ha chiuso con Joan Mir e con un altro pilota proveniente dalla classe intermedia, Dani Holgado.

Luca Marini sta valutando le sue opzioni per rimanere in MotoGP, con Tech3 o VR46. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Da qui in avanti ci sono ancora alcuni dubbi. La VR46 si garantita Fermin Aldeguer, mentre il ruolo di suo compagno è conteso tra Nicolò Bulega, che è la scommessa di Ducati, o Luca Marini, che se non troverà un'altra moto, potrebbe tornare nel suo vecchio box.

In questo senso, il dubbio maggiore è ancora in Tech3, che fino al 30 giugno ha un'opzione su Maverick Vinales e Enea Bastianini per trattenerli un altro anno. Tutto fa pensare che Enea resterà libero per andare in Trackhouse, che questo fine settimana vuole chiudere anche il rinnovo, per un anno, di Raul Fernandez. Per quanto riguarda Tech3, sta negoziando con Senna Agius, l'australiano della Moto2, oltre che con Marini e lo stesso Vinales. Cosa che ritarderà i possibili annunci.

Molti piloti top fuori

Con l'arrivo previsto di fino a quattro piloti della Moto2 - Alonso, Holgado, Guevara, Agius e, con pochissime possibilità ma non impossibile, Manu Gonzalez, il leader del campionato -, la lista dei piloti illustri che dovranno abbandonare la griglia della classe regina dopo molti anni e un buon numero di vittorie, è importante: Alex Rins, Franco Morbidelli, Jack Miller, Brad Binder e, non si esclude che Vinales possa accompagnarli.

Per il momento, le opzioni dell'italiano consistono nel provare l'avventura della SBK, dove anche Binder, Miller e Rins vedrebbero di buon occhio continuare la loro carriera. Gli unici che finora si sono mantenuti categorici assicurando che la SBK "non è un'opzione" sono Maverick e Marini.

Così è la griglia provvisoria del 2027

Team Piloti Ducati Lenovo Marc Marquez Pedro Acosta Aprilia Racing Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia KTM Alex Marquez Fabio Di Giannantonio Honda Fabio Quartararo Diogo Moreira o David Alonso Yamaha Jorge Martin Ai Ogura LCR-Honda Johann Zarco David Alonso o Diego Moreira Pramac-Yamaha Toprak Razgatlioglu Izan Guevara Gresini-Ducati Joan Mir Dani Holgado VR46-Ducati Fermín Aldeguer Nicolò Bulega o Luca Marini Tech3-KTM Maverick Vinales o Luca Marini Senna Agius o Manu González Trackhouse-Aprilia Raul Fernandez Enea Bastianini