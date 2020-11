MotoGP: ecco il calendario provvisorio del 2021

La pandemia che ha colpito il pianeta ha condizionato l’intera stagione 2020 del mondiale e molto probabilmente avrà strascichi anche nel 2021. Tuttavia, Dorna ha reso noto poco fa il calendario del prossimo campionato, che in condizioni normali prevede ben 20 gare. Si tratta comunque di una bozza e potrebbero essere apportate delle modifiche in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Date, luoghi ed eventuale presenza del pubblico saranno soggette anche all’approvazione dei Governi locali secondo la situazione di ogni singolo paese.

Se la situazione dovesse pian piano tornare alla normalità, si partirebbe il 28 marzo in Qatar, come si consueto, per terminare a Valencia il 14 novembre, come ogni anno. Il mondiale torna oltreoceano dopo una stagione in cui si è fermata in Europa e vola in Argentina per il secondo appuntamento, per poi approdare ad Austin.

Il Gran Premio di Jerez sarà il primo nel Vecchio Continente, a cui farà seguito Le Mans. Sono inoltre confermati i due appuntamenti italiani: il Mugello accoglierà il mondiale a fine marzo, mentre Misano sarà teatro del Gran Premio di San Marino a metà settembre, come sempre. L’appuntamento al Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà l’ultimo europeo prima di volare in Asia per la tripletta, mancata quest’anno, ma rientrante nel 2021.

Nel calendario provvisorio del 2021 salta all’occhio l’assenza del Gran Premio della Repubblica Ceca, mentre al suo posto figura una gara ancora da annunciare. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, spiega le motivazioni che hanno portato a non confermare l’appuntamento in Moravia: “Brno ancora non è in calendario, parliamo con loro da molti anni perché chiediamo che vengano fatto dei lavori sulla pista, in particolare il rifacimento dell’asfalto, diventato obbligatorio. Sfortunatamente, il Governo non è riuscito a confermare la necessità di fare i lavori ed abbiamo deciso di non inserire Brno in calendario, aspettiamo di vedere se riescono a farli. Altrimenti metteremo un Gran Premio di riserva. Ne abbiamo due in Europa, Portimao e la Russia, e Mandalika in Indonesia”.

Ad esclusione dell’incognita Brno, Ezpeleta è soddisfatto del lavoro svolto, per quanto questo calendario non sia ancora definitivo: “Proviamo a tornare alla normalità, abbiamo parlato con gli organizzatori ed abbiamo fatto un calendario normale perché è importante sapere esattamente in quali date ci saranno le gara. Inizieremo in Qatar e finiremo a Valencia, in mezzo ci saranno 18 gare e speriamo di poterle fare. Ovviamente ci sono cose che ancora non sappiamo, per questo abbiamo tre gran premi di riserva e prendiamo in considerazione anche il meteo in ogni luogo”.