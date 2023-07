MotoGP | Ecco i piloti che saranno al Festival of Speed di Goodwood

Il Campionato del Mondo di MotoGP avrà una forte presenza al Festival of Speed di Goodwood. Il leggendario evento, che celebrerà la sua 30° edizione tra il 13 e il 16 luglio 2023, vuole che il motociclismo sia molto presente in questo anniversario e celebrerà sia il momento attuale della classe regina sia la sua storia nel corso degli anni.

Per affrontare la leggendaria salita, Goodwood riunirà alcuni piloti dell'attuale griglia di partenza, oltre a molte leggende della MotoGP che si stanno già godendo una meritata pausa dalla massima categoria a due ruote.

Il campionato ha confermato mercoledì i piloti che saranno presenti, e quello che salta subito all'occhio è Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica sarà uno dei rappresentanti della Ducati, insieme al suo compagno di squadra nel team ufficiale, Enea Bastianini. Entrambi saranno presenti sia sabato 15 che domenica 16. Ma prima ancora, il collaudatore del marchio di Borgo Panigale, Michele Pirro, sarà presente nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14.

Un altro marchio che sarà presente è KTM. La Casa di Mattighofen porterà Brad Binder, uno dei piloti più in forma del 2023, sabato e domenica. Giovedì e venerdì sarà la volta di Mika Kallio, un altro dei collaudatori più esperti del campionato.

Ma quella della KTM sarà una doppia presenza, in quanto il team GasGas Tech3 sarà presente a Goodwood, in quello che sarà un momento molto speciale, in quanto Pol Espargaró, che era già presente con la squadra ad Assen, tornerà in moto dopo l'incidente al GP del Portogallo che lo ha tenuto lontano dalle piste. Il pilota di Granollers sarà impegnato per i primi due giorni, mentre il suo compagno di squadra Augusto Fernández lo sostituirà sabato e domenica.

Un altro costruttore presente sarà l'Aprilia. Innanzitutto, Lorenzo Savadori, collaudatore che ha appena corso come wild card ad Assen, sarà presente giovedì e venerdì. Il terzo giorno sarà presente il pilota della RNF Racing Miguel Oliveira, che lascerà il posto al suo compagno di box Raul Fernandez nell'ultima giornata.

Infine, l'altro marchio che non vuole mancare a Goodwood 2023 è Honda. La Casa dell'ala dorata sarà presente con LCR, anche se solo con Takaaki Nakagami, in quanto Alex Rins sta ancora recuperando dall'incidente del Mugello, dove si è fratturato la gamba destra, circostanza che lo ha costretto a subire due interventi chirurgici.

Oltre ai piloti attuali, sono state annunciate anche le leggende che saranno presenti a Goodwood. La MotoGP ha confermato che Giacomo Agostini, Mick Doohan, Freddie Spencer, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Wayne Gardner, Kenny Roberts Jr, Alex Crivillé e Randy Mamola saranno tutti sulla collina. In totale, hanno al loro attivo non meno di 29 titoli Mondiali.