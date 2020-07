MotoGP: ecco i dati telemetrici del tremendo botto di Marquez

Marc Marquez è stato protagonista di una violenta caduta in occasione dello scorso GP di Spagna a Jerez e le conseguenze fisiche avrebbero dovuto costringere il pilota della Honda a stare lontano dalle corse almeno per una gara. Marc, però, dopo appena sei giorni è tornato in sella alla sua moto per disputare il terzo turno di prove libere.

Marquez è stato sottoposto ad un intervento chirirugico per ridurre la frattura ed oggi sono emersi i dati dell’incidente registrati dalla sua tuta Alpinestars. Nell’impatto Marc ha subito un carico di 25,98 g di forza gravitazionale.

Il produttore della tuta ha messo a disposizione i dati della telemetria e la MotoGP l’ha subito condivisa sui propri social network.

Ricostruendo la dinamica della caduta, Marquez ha fatto un volo durato quasi un secondo nel corso del quale l’airbag della sua tuta si è aperto prima del violento impatto contro la ghiaia.

Una volta toccato terra, Marc è stato colpito nel braccio destro dalla sua Honda un secondo dopo per poi accusare altri cinque violenti colpi durante il ruzzolamento.

In un primo momento sembrava certo che il campione del mondo avrebbe saltato il GP di Andalusia e con tutta probabilità anche quello di Brno del 9 agosto, ma oggi la situazione sembra essere cambiata…

