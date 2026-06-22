MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Olanda

E adesso chi lo ferma? E' questa la domanda che viene spontanea vedendo quello che è riuscito a fare Marc Marquez nelle ultime due gare, a meno di un mese dal rientro dopo l'ennesima operazione alla spalla destra. Non sarà ancora quello imbattibile del 2025, ma lo stato di forma attuale gli ha concesso di vincere sia in Ungheria che in Repubblica Ceca, riducendo a soli 40 punti il gap dal leader Marco Bezzecchi, che al Mugello era di ben 102.

Assen, dove si torna in pista questo fine settimana, sembra però anche l'occasione per provare a risollevarsi per il pilota dell'Aprilia, che è reduce da ben tre zero consecutivi tra Sprint e gare lunghe. Se a Balaton Park era stato incolpevole, venendo centrato al via dal compagno Jorge Martin, il weekend di Brno resterà una macchia difficile da lavare dal suo curriculum.

Dopo una caduta avvenuta al penultimo giro della Sprint, quando era in quinta posizione, il riminese ha perso la testa quando un commissario ha mandato a limitatore la sua Aprilia nel maldestro tentativo di sollevarla e gli ha dato due schiaffi. Un brutto gesto che ha pagato a carissimo prezzo, con una sospensione che gli ha impedito di prendere parte alla gara domenicale, permettendo quindi a Marquez di recuperargli ben 25 punti.

Ma lo spagnolo non è stato l'unico a rifarsi sotto, perché il nono posto, condizionato dalla doppia long lap penalty relativa all'incidente in Ungheria, ha permesso a Jorge Martin di riportarsi a sole 8 lunghezze. E, zitto zitto, pur essendo rimasto giù dal podio a Brno, anche Fabio Di Giannantonio può continuare a cullare il sogno iridato a -23. Anzi, la classifica ora è cortissima, perché tra il primo ed il settimo, che è un Pecco Bagnaia che sul saliscendi ceco ha ritrovato la vittoria nella Sprint ed poi ha infilato il quarto podio consecutivo, ci sono appena 53 punti.

Insomma, gli ingredienti per un altro weekend molto spettacolare, per di più su una pista che è considerata "l'università della moto", ci sono tutti. Di seguito potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8. Ma anche quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio d'Olanda

Il weekend di Assen chiude l'ultimo "back to back" prima della pausa estiva. Il format previsto per il fine settimana sul saliscendi ceco è quello tradizionale, anche se in questo caso tornano in pista anche le Harley Davidson della Baggers World Cup. In ogni caso, la Sprint della MotoGP scatterà alle ore 15:00 di sabato e la gara lunga alle ore 14:00 di domenica.

Venerdì 25 giugno

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP1 Baggers: 12:40-13:00

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

FP2 Baggers: 17:10-17:30

Sabato 26 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Baggers: 12:05-12:25

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Gara 1 Baggers: 16:10

Domenica 27 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (26 giri)

Gara 2 Baggers: 15:30

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio d'Olanda

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 13:00 Moto3; ore 14:15 Moto2; ore 16:00 MotoGP)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Olanda

Sabato 26 giugno



Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 27 giugno



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Assen

Il circuito di Assen è il tracciato con la storia più lunga del Campionato del Mondo di MotoGP, avendo ospitato gare del campionato sin dalla sua nascita, nel lontano 1949. Inizialmente sulle strade pubbliche della zona, con il mitico TT di Assen, e successivamente su un circuito permanente, costruito per ospitare i Gran Premi nel 1955. Nel 1999 il tracciato è stato sottoposto ad una prima modernizzazione e nel 2010 è stata riprogettata la prima parte della pista.

Non è uno dei tracciati più lunghi del calendario della MotoGP (è infatti più corto del precedente, quello di Brno), ma non è nemmeno tra i più piccoli e tortuosi, il che rende la durata delle gare piuttosto standard. Le gare del Gran Premio d'Olanda saranno, nella MotoGP, di 26 giri per la gara principale di domenica e di 13 giri per la Sprint di sabato. D'altra parte, nel Campionato del Mondo Moto2 si correranno 22 giri, mentre nella Moto3 saranno 20.

Lunghezza del circuito 4.5 km Larghezza del circuito 14 metri Curve 18 curve (12 a destra e 6 a sinistra) Rettilineo più lungo 487 metri