MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Gran Bretagna

Dopo tre settimane di pausa, la MotoGP torna ad accendere i motori a Silverstone per una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata, visto che la situazione di classifica vede ben cinque piloti racchiusi in appena 24 punti al giro di boa del Mondiale.

A comandare le operazioni è Jorge Martin, che probabilmente non è stato il più veloce nella prima parte della stagione, ma ha avuto il merito di riuscire ad avere un rendimento molto costante, limitando al minimo gli zero in classifica.

Il pilota dell'Aprilia precede quindi la vera rivelazione della stagione 2026, il giapponese Ai Ogura, che con la RS-GP del Trackhouse Racing ha trovato la sua prima vittoria ad Assen, ma soprattutto ha sfoderato una grande capacità di gestione delle gomme e della corsa, che gli ha permesso di arrivare alla pausa estiva a soli 14 punti dalla vetta.

Dopo un inizio complicato, con una spalla destra non ancora al 100% dopo l'infortunio dello scorso anno in Indonesia, alla distanza è venuto fuori il campione in carica Marc Marquez. Anzi, dopo una nuova operazione, il pilota della Ducati è stato quasi incontenibile: dal suo rientro, ha vinto tre delle ultime cinque gare, portando un gap che dopo il Mugello era di ben 102 lunghezze ad appena 18.

Discorso inverso per Marco Bezzecchi, che è quello che i 102 punti di vantaggio su Marquez li aveva accumulati, ma da quel momento ha vissuto un vero e proprio calvario, raccogliendo appena 13 punti nelle gare successive (tutti nelle Sprint) e fratturandosi anche la clavicola sinistra al Sachsenring. Un infortunio per il quale è stato già operato, che non gli impedirà di essere della partita in Gran Bretagna, anche se bisognerà capire in quali condizioni.

La cinquina dei principali candidati al titolo si completa con Fabio Di Giannantonio, fin qui regolarissimo e capace anche di ottenere una vittoria a Barcellona. C'è da scommettere però che, come ogni domenica in questa stagione, ci saranno anche altri outsider che proveranno ad essere della partita, come per esempio lo è stato spesso Pedro Acosta pur guidando una KTM non all'altezza delle moto di quelli già citati. O magari un Pecco Bagnaia che insegue ancora la sua prima vittoria stagionale, e non raggiungerla per lui significherebbe la prima stagione "a secco" dal 2021 (ha vinto la Sprint a Brno, ma non ancora alla domenica).

Di seguito, potete trovare il programma completo del Gran Premio di Gran Bretagna con gli orari italiani, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV, ma anche quella dei LIVE di Motorsport.com.

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, test a Misano Foto di: Aprilia Racing

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna

La MotoGP torna in pista a Silverstone e il fine settimana britannico ci regala qualche variazione di format, dovuta non solo al fuso orario. Il programma di venerdì e di sabato è infatti ritardato di un'ora, cui va sommato appunto il fuso e questo vuol dire che la Sprint scatterà quando in Italia saranno le 17:00. La domenica invece, per confermare il via della classe regina alle ore 14:00 è stata posticipata gara della Moto3, che inizierà alle 15:30 italiane.

Venerdì 7 agosto

FP1 Moto3: 11:00-11:35

FP1 Moto2: 11:50-12:30

FP1 MotoGP: 12:45-13:30

FP1 Baggers: 14:40-15:00

P Moto3: 15:15-15:50

P Moto2: 16:05-16:45

P MotoGP: 17:00-18:00

FP2 Baggers: 19:05-19:25

Sabato 8 agosto

FP2 Moto3: 10:40-11:10

FP2 Moto2: 11:25-11:55

FP2 MotoGP: 12:10-12:40

Qualifiche MotoGP: 12:50-13:30

Qualifiche Baggers: 14:10-14:30

Qualifiche Moto3: 14:45-15:25

Qualifiche Moto2: 15:40-16:20

Sprint MotoGP: 17:00 (10 giri)

Gara 1 Baggers: 18:10 (7 giri)

Domenica 9 agosto

Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto2: 12:15 (17 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (20 giri)

Gara Moto3: 15:30 (15 giri)

Gara 2 Baggers: 17:00

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio di Gran Bretagna

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 15:15 Moto2; ore 17:00 MotoGP; ore 18:30 Moto3).

Partenza Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Gran Bretagna

Sabato 8 agosto



Sprint MotoGP: dalle ore 16:30

Domenica 9 agosto



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Silverstone

Conosciuto come la culla della Formula 1, poiché proprio lì si disputò nel 1950 la prima gara del campionato mondiale, Silverstone vanta una storia anche nel mondo delle due ruote, ed è stata la prima sede del Gran Premio di Gran Bretagna di motociclismo, nel 1977, epoca in cui si doveva trovare un sostituto per il TT dell’Isola di Man, al quale era stata revocata l’autorizzazione a figurare nel calendario.

Per dieci anni, le stelle del campionato mondiale hanno gareggiato in questo ex aeroporto militare prima che Donington Park diventasse il loro nuovo palcoscenico. Silverstone è tornata nel 2010 e, da allora, l’appuntamento è stato saltato solo nel 2020 a causa del COVID-19.

Silverstone è il circuito più lungo (5,9 km) del calendario della MotoGP e uno dei più veloci della stagione, con una media di oltre 181 km/h nella miglior pole position mai registrata in questo circuito.

Si tratta di un tracciato vario e completo, il che non fa che complicare la messa a punto delle moto. Presenta diversi rettilinei, seguiti da forti frenate che richiedono un avantreno stabile, ma l’agilità delle moto nei rapidi cambi di direzione non è da meno.

Dopo diversi interventi di rifacimento dell’asfalto negli ultimi anni (e il memorabile episodio del 2018, in cui una forte pioggia causò l’annullamento della gara poiché il nuovo asfalto non consentiva il drenaggio), il grip è migliorato e, soprattutto, sono state eliminate le buche.

Caratteristiche del circuito di Silverstone:

Costruzione 1947 Lunghezza del circuito 5.900 km Larghezza del circuito 15 m Curve 8 a sinistra e 10 a destra Rettilineo più lungo 770 m

Record del circuito di Silverstone in MotoGP

Racord del circuito F. Quartararo 1'57"233 2025 Miglior giro in gara A. Espargaró 1'58"895 2024 Record di velocità massima E. Bastianini 340,6 km/h 2022 Record di velocità media F. Quartararo 181,1 km/h 2025