MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Germania

Dici Sachsenring ed è un po' come dire casa Marquez. Questo fine settimana la MotoGP fa tappa sul saliscendi tedesco, per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, e per il campione del mondo in carica sembra l'occasione perfetta per andare in vacanza riducendo ulteriormente il gap di 40 punti nei confronti del leader iridato Jorge Martin.

In Germania, infatti, ha vinto per ben 12 volte, nove delle quali in MotoGP, e se si dovesse ripetere anche domenica raggiungerebbe un mostro sacro come Giacomo Agostini, eguagliando il record di successi sullo stesso tracciato. Del resto, in questo momento in cui sta ancora recuperando dall'ultima operazione alla spalla destra, oltre a piacergli tantissimo, il Sachsenring sembra la pista ideale per il ducatista, avendo un layout lento e fatto praticamente solo di curve a sinistra (quelle a destra sono appena tre).

C'è da scommettere però che la concorrenza non resterà a guardare, a partire proprio dal leader Martin, ma soprattutto dal suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, che deve reagire al periodo più complicato della sua avventura in Aprilia. Con la bruttissima caduta di Assen, dalla quale è uscito fortunatamente illeso, ha perso la leadership iridata per la prima volta dall'inizio della stagione e, dopo tre zero domenicali consecutivi, ha bisogno di un weekend pulito per rimettersi in carreggiata.

Ma ora sono davvero tanti quelli che ora si sono iscritti alla partita iridata, quindi non bisogna commettere l'errore di sottovalutare Fabio Di Giannantonio, che lo scorso anno era stato molto veloce in Germania prima di cadere, e che è terzo nel Mondiale a -16. Ma anche Ai Ogura, fresco della sua prima vittoria in sella all'Aprilia Trackhousa ad Assen ed ora quarto a -25. E pure Pecco Bagnaia, che in Olanda si è ritirato per un problema tecnico, ma piano piano sta ritrovando lo smalto dei giorni migliori in sella alla sua Ducati.

Anche in Germania, dunque, è lecito attendersi che possano essere tanti i potenziali protagonisti. Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione TV di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, ma anche quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio di Germania

Il weekend del Sachsenring segna il giro di boa della stagione, essendo l'11° dei 22 Gran Premi in programma ed è anche l'ultimo prima della pausa estiva. Il format previsto per il fine settimana sul saliscendi tedesco è quello tradizionale, quindi la Sprint della MotoGP scatterà alle ore 15:00 di sabato e la gara lunga alle ore 14:00 di domenica.

Venerdì 10 luglio

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 11 luglio

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (15 giri)

Domenica 12 luglio

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (23 giri)

Gara Moto2: 12:15 (25 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (30 giri)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio di Germania in TV

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Diretta delle gare delle tre classi nella giornata di domenica.

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Germania

Sabato 11 luglio

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 12 luglio

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: scopriamo il circuito del Sachsenring

Il circuito del Sachsenring sorge in una posizione unica nella regione tedesca della Sassonia, circondato da uno splendido paesaggio naturale. Nel 1996 si decise di costruire un nuovo tracciato, situato a pochi chilometri dalla città, che inizialmente fu utilizzato come centro di formazione per pilot. Il circuito ospitò il suo primo Gran Premio di MotoGP nel 1998. Da allora sono stati effettuati continui lavori di ristrutturazione, tra cui un cambiamento radicale del tracciato nel 2001.

Si tratta del circuito più breve del calendario, uno dei più insidiosi, con senso di marcia antiorario, e si distingue per le numerose curve a sinistra, 10 su 13. Per questo motivo, è uno dei grandi feudi di Marc Márquez, che vi ha vinto 12 volte (nel 2010 nella 125cc, nel 2011 e nel 2012 in Moto2, e dal 2013 al 2019, nel 2021 e nel 2025 in MotoGP). Quest’anno potrebbe eguagliare il record di 13 vittorie di Giacomo Agostini a Hockenheim e al Nürburgring.

Vista la natura breve, ma molto impegnativa del Sachsenring, le gare del Gran Premio di Germania saranno, nella MotoGP, di ben 30 giri per la gara principale di domenica e di 15 giri per la Sprint di sabato. La gara della Moto2 si disputerà invece su una distanza di 25 giri e quella della Moto3 di 22.

Lunghezza del circuito 3,6 km Larghezza del circuito 12 metri Curve 13 curve (3 a destra e 10 a sinistra) Rettilineo più lungo 700 metri