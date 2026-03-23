MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio delle Americhe

Il Brasile ha confermato lo strapotere che l'Aprilia aveva già mostrato in Thailandia, ma questa volta non c'è tempo di dormire sugli allori, perché è già tempo di voltare pagina e pensare al Gran Premio delle Americhe. Il terzo round stagionale della MotoGP 2026 dovrebbe essere già un banco di prova interessante per gli attuali valori in campo, perché intanto ad Austin si dovrebbe tornare a correre con la carcassa standard della gomma posteriore, dopo che nei primi due round la Michelin aveva portato quella rinforzata per le alte temperature.

Ma soprattutto perché si va a correre a "casa" di Marc Marquez. Sul saliscendi texano, il campione del mondo in carica è stato praticamente imbattibile dal 2023, anno del suo debutto nella classe regina, quando vi colse la sua prima vittoria nella classe regina, praticamente fino al 2021, con la sola eccezione del 2019. E' vero che negli ultimi anni non gli è andata bene come in passato in termini di risultati, ma lo scorso anno stava letteralmente dominando quando è finito ruote all'aria.

Dunque, se la Ducati dovesse rimanere a bocca asciutta anche in questo caso, allora sì che sarebbe il momento di far suonare ogni campanello d'allarme possibile immaginabile alle porte di Bologna. Dal canto loro, dopo due vittorie consecutive, l'Aprilia e Marco Bezzecchi sanno invece che un'eventuale conferma in Texas varrebbe una definitiva candidatura al ruolo di aspiranti se non addirittura favoriti nella caccia al titolo.

E anche la Casa di Noale ha dei dolci ricordi su questa pista, perché nel 2024 ha ottenuto la vittoria con Maverick Vinales. Anzi, una doppietta, perché il pilota di Roses si era imposto anche nella Sprint. Quindi, non parliamo di una pista completamente indigesta alle RS-GP. Inoltre, bisognerà tenere d'occhio anche la variabile Jorge Martin, che ormai è di nuovo una presenza costante al vertice.

C'è da capire poi che ruolo potrà svolgere Pedro Acosta. Dopo il grande esordio in Thailandia, che lo aveva portato ad essere leader del Mondiale per la prima volta nella sua carriera, lo "Squalo di Mazarron" ha dovuto fare i conti con le difficoltà incontrate dalla KTM in Brasile. Così come c'è da scommettere che anche in casa Honda vorranno provare a riscattare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative su una pista che in passato è sempre stata amica delle RC213V. Senza dimenticare l'incognita Yamaha, ancora nella fase embrionale dello sviluppo della Yamaha V4.

Dopo le grandi difficoltà vissute in Brasile tra pioggia, voragini e un asfalto che si sfaldava, che hanno provocato enormi ritardi, si spera che questa volta possa filare tutto liscio. Di seguito potete trovare il programma completo del weekend con gli orari italiani, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Mateus Bonomi / Anadolu via Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio delle Americhe

La MotoGP si appresta a vivere il suo secondo fine settimana consecutivo sul fuso orario americano. Rispetto al Brasile, però, ad Austin si torna al format tradizionale con il programma del venerdì che è quello che solitamente va in scena anche in Europa. Per quanto riguarda gli orari, la Sprint partirà alle ore 21:00 italiane di sabato, ma bisognerà fare attenzione alla gara lunga di domenica, perché con il passaggio all'ora legale prenderà il via quando in Italia saranno le 22:00.

Venerdì 27 marzo

FP1 Moto3: 15:00-15:35

FP1 Moto2: 15:50-16:30

FP1 MotoGP: 16:45-17:30

P Moto3: 19:15-19:50

P Moto2: 20:05-20:45

P MotoGP: 21:00-22:00

Sabato 28 marzo

FP2 Moto3: 14:40-15:10

FP2 Moto2: 15:25-15:55

FP2 MotoGP: 16:10-16:40

Qualifiche MotoGP: 16:50-17:30

Qualifiche Moto3: 18:45-19:25

Qualifiche Moto2: 19:40-20:20

Sprint MotoGP: 21:00 (10 giri)

Domenica 29 marzo

Warm-Up MotoGP: 17:40-17:50

Gara Moto3: 19:00 (14 giri)

Gara Moto2: 20:15 (16 giri)

Gara MotoGP: 22:00 (19 giri)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio del Brasile

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 orario da definire; Moto2 ore 21:30 MotoGP ore 23:00).